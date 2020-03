Brunnadern: Trotz Entzug des Führerausweises Unfall verursacht Am Mittwoch ist auf der Wasserfluhstrasse ein 46-jähriger Autofahrer verunfallt. Der Mann war nicht im Besitz eines Führerausweises.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Kantonspolizei auf 4000 Franken. Bild: Kapo

(kapo/uh) Ein 46-Jähriger fuhr am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, gemäss einer Polizeimeldung hinter einem Lieferwagen in Richtung Brunnadern und wollte diesen überholen. Dabei geriet er mit seinem Auto zu nahe an das vor ihm fahrende Fahrzeug, weshalb er nach links auf die Gegenfahrbahn auswich, um eine Kollision zu vermeiden.

Dort geriet sein Auto zuerst gegen den Randleitpfosten, bevor der Mann wieder nach rechts lenkte und sein Auto daraufhin mit dem Lieferwagen eines 55-Jährigen kollidierte. Wie sich herausstellte, war der Mann mit einem Führerausweisentzug belegt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 4000 Franken, heisst es von der Kantonspolizei St.Gallen.