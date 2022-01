BRAUCHTUM Auch im Toggenburg bekannt: Unterwegs mit den Silvesterchläusen auf dem Hemberg Das «Chlausen» hat seinen Ursprung im Appenzeller Hinterland. Aber schon in den 1950er-Jahren wurde dieser Brauch auch auf dem Hemberg praktiziert. Für diesen Jahreswechsel gab es Neuerungen. Unterwegs mit dem Neckerschuppel.

«Auf Hembergs Höhn tönts wunderschön», erschallte es an Silvester. Bild: Ruedi Roth

Winterlich ist das Wetter nicht am Silvester 2021. Kaum Schnee und kalt ist es grad auch nicht. Aber das spielt bei den «Chläusen» keine Rolle. Man kommt am frühen Morgen zusammen und schon bald herrscht beste Laune. Ein Morgenessen, ein erstes Glas Wein, und dann kleidet man sich ein.

Der «Neckerschuppel» macht seinen Beginn auf dem Hof von Mitglied Stefan Frei. Die Kleider haben ein wackeres Gewicht. Sie sind üppig mit Tannenkries oder Stechpalme geschmückt. Die Hauben haben die Hemberger auf diesen Silvester hin neu erschaffen. Sie zeigen das Wohnhaus des betreffenden «Silvesterchlaus». Da steckte viel Planung und Arbeit dahinter. Zu guter Letzt wurde ein elektrisches Lichtlein eingebaut. So strahlt das Objekt in den dunklen Stunden viel Wärme aus und versprüht ein heimeliges Wohlgefühl. Es kann losgehen.

In Zäuleri erfreute auch im Dunkeln. Bild: Ruedi Roth

Zauern bei Gerstensuppe und Bier

Voller Tatendrang schreitet der Neckerschuppel zum ersten Haus. Das «Rollewiib» kündigt sich mit Jauchzen und tanzenden Bewegungen an. Bald sind die restlichen «Chläuse» auch eingetroffen und singen gemeinsam das erste «Zäuerli». Die Haustüre hat sich ob der Musik gar rasch geöffnet. Voller Rührung lässt sich die Bewohnerin vom andächtigen Gesang berieseln. Ein Glas Wein wird offeriert und vom Schuppel gerne angenommen.

Nach drei «Chlausezäuerli» verabschieden sich die wohlgestimmten Männer, wünschen ein «Guets Neus» und begeben sich in gemächlichem Laufschritt zum Bauernhof in der Matt. So geht es von Hof zu Hof. Und die Freude ist überall gross. Um halb zehn macht der Neckerschuppel eine erste Pause. Ja, man schwitzt. Die Schellen und Rollen sind schwer. Gerne legt man sie eine Weile nieder und begibt sich in eine warme Stube. Eine Gerstensuppe wird aufgetischt und bald prostet man sich mit einer Flasche Bier zu. Das «Zauren» erhält aber keine Pause. Die Begeisterung am gemeinsamen Singen ist spürbar.

Bis eine «Chlausehube» fertig gebastelt war, brauchte es einiges an Arbeit. Bild: Ruedi Roth

Tagsüber neuerdings auf dem Hemberg

Es gibt im Raum Hemberg über 20 junge Männer, welche vom «Chlausefieber» gepackt sind. In den vergangenen Jahren haben sich am Silvester jeweils drei bis fünf Gruppen vom Hemberger Ortsteil Bächli startend Richtung Appenzellerland verschoben. Heuer ist es anders. Nach mehreren Jahren Unterbruch hat sich der «Neckerschuppel» für einen neuen «Strech» (Route) entschieden. Man ist tagsüber auf dem Hemberg unterwegs. Enttäuscht werden die «Chläuse» nicht. Da hat es zahlreiche Leute, welche gespannt auf ihren Besuch warten. Das macht dem Neckerschuppel Freude.