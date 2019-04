Brandaktuelle Briefe aus der Hochzeitsnacht Mit dem Konzert der Brandhölzler Striichmusig aus Ebnat-Kappel eröffnete der Zeltainer in Unterwasser seine diesjährige Saison. Die Ansetzung auf den Ostersamstag wurde mit einem fast vollen Zelt belohnt. Michael Hug

Die «Brandhölzler» aus Ebnat-Kappel eröffneten die diesjährige Saison im «Zeltainer» in Unterwasser mit einer Mischung aus Comedy und Musik. (Bild: Michael Hug)

«Brandheiss – brandgefährlich – brandaktuell» heissen die selbstgegebenen Attitüden der Brandhölzler Striichmusig aus Ebnat-Kappel. Ganz so heiss wurde es am Samstag im noch kühlen Obertoggenburg dann noch nicht. Brandgefährlich – nun ja, insofern sind die «Brandhölzler» unberechenbar, als das man nie weiss, was passieren wird.

Und brandaktuell? Sehr! Denn wer bekommt brandaktuelle Briefe aus der Hochzeitsnacht von Will und Marie, deren Inhalt, ausdividiert bis ins Detail, die letzte Probe des Quintetts vor dem Auftritt im Zeltainer durcheinanderbringt?

Nach der Probe ist vor der Probe

Nach der Probe ist vor der Probe. Und da eben grad diese letzte, wichtige Probe vor dem Gig im oberen Toggenburg, noch viel Ungereimtes offenbarte, musste noch eine Zusatzprobe her, aber weil dies aus logistischen Gründen – von den Mitgliedern der Brandhölzler wohnen nur zwei im Brandholz, beziehungsweise in Ebnat-Kappel, die anderen von Schwyz bis Engelburg – nicht mehr möglich war, verlegte man die Probe gleich ins Konzert.

«I de Buebesegg am Probe» heisst darum folgerichtig das erste Stück. Eine Probe mit Gage sozusagen, dem «Zeltino» Martin Sailer sagte man natürlich nichts – er wird’s schon nicht merken.

Doch auch diese Probe verläuft nicht ohne Störungen. Ein Brief trifft nämlich ein. Ein Brief von Marie, man erinnert sich, jener Marie von jenem Bauern Willi, der noch im letzten Brandhölzler Programm via «Glückspost» nach einer Frau suchte und diese mit ebendieser Marie auch fand.

Willi und Marie ohne Glückspost, aber mit Glück

Deshalb nun das neue Programm: «Willi und Marie ohne Glückspost». Aber nicht ohne Glück. Denn dieses schlug gar zünftig zu beim Traumpaar aus dem Heugaden.

So zünftig, dass Marie berichten musste, brieflich weil grad auf Hochzeitsreise, brandaktuell von der kirchlichen Trauung, aus der Hochzeitsnacht, vom Wochenbett. Doch weil eben auch noch geprobt werden musste, spielte die Kapelle die passenden Songs: «Uf de Schwägalp», «di gross Stäge» oder «Ninas Masolka».

Letzteres stammt aus dem aktuellen Programm der Brandhölzler Striichmusig und aus der Feder des Cellisten Niklaus Frei. Dann, o weh, am Morgen nach der Hochzeitsnacht zeigte Marie ihr wahres Gesicht: «Ab uf Drusenflue». Es scheint, als käme die Probe langsam in Fahrt.

Intimes aus Briefen erfahren

Und so geht das heiter weiter, zackige Stückli proben, Intimes aus Briefen erfahren, träfe Pointen für das Publikum, Volksmusik für die Liebenden und die Liebhabenden ebendieser.

Eine Mischung von Konzert und Comedy mit Happy End, das jedoch hier nicht verraten werden soll, damit nicht anwesende Zuschauerinnen und Zuschauer beim nächsten Konzert auch noch etwas davon haben, sofern sie da sind.

Das Thema kommt offensichtlich gut an

«Wir würden dieses Programm gerne nochmals im Toggenburg spielen, es macht ausserordentlich Spass, weil wir spüren, dass das Thema hier gut ankommt», sagte Barbara Kamm. Noch ist diesbezüglich nichts vorgesehen, doch das kann noch werden.

Die Brandhölzler Striichmusig ist seit bald 15 Jahren der Toggenburger Brand. Das ist Englisch für Marke. Sie spielt in der Besetzung Niklaus Frei, Cello, Barbara Kamm und Barbara Betschart, beide Geige, Kathrin Zürcher, Kontrabass und Thomas Looser auf dem Hackbrett.