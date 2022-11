Bob Gelungener Auftakt in die Bobsaison: Pilotin Melanie Hasler und ihre Lütisburger Bremserin Jasmin Näf holen sich beim Nordamerikacup einen Podestplatz Die Rennsaison der Bobfahrerinnen und Bobfahrer beginnt in Übersee. Mittendrin sind die 24-jährige Aargauer Bobpilotin Melanie Hasler und ihre um ein Jahr ältere, in Tufertschwil wohnhafte Bremserin Jasmin Näf. Mit einem vierten und einem dritten Platz hat das Duo einen verheissungsvollen Saisonstart hingelegt.

Melanie Hasler (links) und die Lütisburgerin Jasmin Näf holen sich beim Saisonstart in Whistler Mountain bereits einen Podestplatz. Bild: PD

Dazu erklärt die 25-jährige Toggenburgerin am Telefon: «Nach diesen zwei Renntagen sind wir sehr zufrieden. Dies umso mehr, weil unsere Schlitten sehr spät in Kanada eingetroffen sind und wir auf der schnellsten Bahn der Welt nur drei Trainingsfahrten absolvieren konnten.» Sie hätten sich aber von Anfang an mit den Bedingungen sehr gut zurechtgefunden. Auch die langwierige, nun aber seit ein paar Monaten vollständig ausgeheilte Verletzung bereitet Näf kein Kopfzerbrechen mehr.

Auch die Startzeiten würden das Duo zuversichtlich stimmen: «Am Samstag waren sie solid, am Sonntag konnten wir uns dann sogar noch steigern, was uns mit der guten Fahrt von Melanie den Podestplatz einbrachte.» Den Auftakt in den Rennwinter bezeichnet die Lütisburgerin als perfekt gelungen. Sie wünscht sich, dass es im ähnlichen Stil weitergeht. Nun bleiben beide noch mehrere Wochen in Übersee, weil der Weltcupkalender Rennen in Lake Placid und Salt Lake City vorsieht.