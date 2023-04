Blasmusik Kreismusiktag Neckertal: 13 Vereine musizieren um die Gunst des Publikums Die Vorbereitungen für den Neckertaler Kreismusiktag in Oberhelfenschwil stehen kurz vor dem Abschluss. Das dreitägige Festwochenende steht unter dem Motto «musighoch3». Der Höhepunkt ist der Kreismusiktag am Samstag, 10. Juni.

Wie hier am Kreismusiktag 2022 in Ganterschwil erhoffen sich die Organisatoren ein erfolgreiches Blasmusikfest. Bild: Franz Steiner

Bereits seit rund drei Jahren beschäftigt sich das elfköpfige Organisationskomitee mit der Planung des Neckertaler Kreismusiktages, der unter dem Motto «musighoch3» steht. «Wie viele Stunden wir gemeinsam an Sitzungen verbracht haben, vermag ich nicht zu sagen, aber es waren einige», sagt etwa Peter Looser, der fürs Sponsoring verantwortlich ist.

Sei es zu Beginn eine schier unlösbare Aufgabe gewesen, alles rechtzeitig organisieren zu können, könne jetzt mit gutem Gewissen gesagt werden, dass die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen sind, damit das mehrtägige Fest wie geplant durchgeführt werden kann. «Ja, wir sind parat», bestätigt auch OK-Präsident Simon Looser. Doch bis es so weit war, mussten einige Hürden genommen werden.

Festzelt für 2000 Personen

Eine Herausforderung war, dass Oberhelfenschwil ein Hangdorf ist, das praktisch keine ebenen Flächen hat, die gross genug sind, um ein Festzelt aufstellen zu können. Zudem stellte sich die Frage nach den Kosten. «Damit sich der Aufwand, ein solches Zelt aufzubauen überhaupt lohnt, haben wir von Anfang an ein mehrtägiges Fest geplant. Dennoch mussten wir bald feststellen, dass die Kosten für das Zelt und die Infrastruktur einen beträchtlichen Teil unseres Budgets brauchen würde», sagt Simon Looser.

Simon Looser, Präsident OK Kreismusiktag Neckertal. Bild: PD

Dann erinnerten sie sich daran, dass früher, wenn der Kreismusiktag in Oberhelfenschwil stattfand, immer auch gleichzeitig die Generalversammlung der damaligen Raiffeisenbank Oberhelfenschwil durchgeführt wurde. Folglich habe das Zelt für beide Anlässe genutzt werden können.

«So fragten wir bei der heutigen Raiffeisen Regio Unteres Toggenburg & Neckertal an und diese stimmte zu, ihre GV in Oberhelfenschwil durchzuführen und einen Grossteil der Kosten für das Festzelt zu übernehmen. Dafür kümmern wir uns um die Aufbau- und Abbrucharbeiten», erläutert Looser. Sie benötigen aber ein Zelt für 2000 Personen, während das OK Kreismusiktag mit einem 1000er-Zelt plante.

«Ein Zelt für 1000 Personen, hätte gut auf dem Trucker-Chilbi-Platz hingepasst», erläutert Bauchef Ralf Brändle. Nach genauem Ausmessen des Platzes und Rücksprache mit dem Zeltbauer habe Brändle aber schliesslich grünes Licht für das grössere Zelt geben können – das grosse Festzelt passt genau. Insgesamt rechnet das OK über alle Tage verteilt mit rund 3000 Besuchenden.

Feuerwehr Neckertal regelt Verkehr

Eine weitere Hürde stellte die Regelung des Verkehrs und der Parkplätze dar. «Wir haben in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Neckertal ein Verkehrs- und Parkierungskonzept ausgearbeitet, das auch bereits schon vom Kanton bewilligt wurde», sagt Albert Gubser, Ressortchef Personal und Sicherheit.

Bei schlechtem Wetter können die Besuchenden auf der Kantonsstrasse in Richtung Wattwil parkieren, bei guten Wetterverhältnissen stellen die Landwirte, die ihre Betriebe in Richtung Schwanden haben, ihre Wiesen als Parkplatz zur Verfügung.

Das OK Kreismusiktag Neckertal (von links): Peter Looser, Manuela Gubser, Nadja Kugler, Angela Geiger, Marco Böni, Remo Böni, Mario Gubser, Ralf Brändle, Erwin Dornbierer sowie Mario Gubser. Bild: Urs M. Hemm

Die Regelung des Verkehrs und die Sperrung der Strasse während des Parademusik-Wettbewerbs übernimmt die Feuerwehr Neckertal. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit 250 Helfereinsätzen, die allesamt unentgeltlich von den örtliche Vereinen und Privaten geleistet werden.

«Der zeitliche und finanzielle Aufwand, ein solches Fest zu organisieren ist nicht zu unterschätzen», sagt Simon Looser. Dennoch erhofft er sich, dass sie den Kreismusiktag mit einem Gewinn abschliessen können. «Wir haben das Glück, dass wir rund zehn Nachwuchsmusikanten haben. Wenn diese aber später einmal in der Musikgesellschaft Oberhelfenschwil spielen sollen, wollen wir sie mit guten Instrumenten ausrüsten, wofür wir den Gewinn verwenden würden.»

Neun Kreis- und vier Gastvereine

Das Fest selbst findet an vier Tagen statt. Am Samstag, 3. Juni, ist der Auftakt mit einem Ländlerabend, für den unter anderem das national bekannte Quartett Waschächt hat verpflichtet werden können. Für einheimische Klänge sorgt der Jodelclub Kirchberg Bazenheid.

Am Freitag, 9. Juni, ist die Megaparty geplant. Dort werden neben anderen Künstlern Matty Valentino und die Blaumeisen auftreten.

Zum Höhepunkt, dem Neckertaler Kreismusiktag, kommt es am Samstag, 10. Juni, an welchem neun Kreisvereine und vier Gastvereine um die Gunst der Experten spielen werden. Am Abend – quasi als Kontrapunkt zur Blasmusik des Tages – spielen die Partyjäger aus Österreich im Festzelt.

Abgerundet wird das Fest durch den Frühschoppen am Sonntag, 11. Juni, mit der Hopfenmusig aus und dem Ländlertrio Augenschmaus, welches für einen gemütlichen Ausklang sorgt.