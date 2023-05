Blasmusik Die letzten Dinge werden aufgegleist: Ebnat-Kappel ist für den Toggenburger Kreismusiktag bereit Als sei der Toggenburger Kreismusiktag nicht genug Anlass zu feiern, begeht die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel gleichzeitig ihr 150-Jahr-Jubiläum. Gewürdigt wird dieses Ereignis mit der Weihe einer neuen Fahne am Sonntag.

Die MG Harmonie Ebnat-Kappel feiert gleichzeitig mit dem Toggenburger Kreismusiktag ihr 150-Jahr -Jubiläum- Bild: Franz Steiner

Eigentlich wollte die Musikgesellschaft Harmonie Ebnat-Kappel den Toggenburger Kreismusik schon eher ausrichten. Dann ist jedoch die Pandemie dazwischen gekommen und die Durchführung musste verschoben werden. «Wenn schon, denn schon», lautete der Tenor des Vorstandes der MG Harmonie Ebnat-Kappel. «Dann soll alles gemeinsam gefeiert werden, Kreismusiktag und 150-Jahr-Feier.»

Diesem Anliegen wurde von Seiten des St.Galler Blasmusikverbands entsprochen, was den Vorstand der MG Harmonie sichtlich erleichterte. «So können wir Synergien nutzen und uns den Organisationsaufwand für ein Fest sparen», sagt OK-Präsident Christian Spoerlé.

Der Aufwand sei gross, sagt Spoerlé, der einem elfköpfigen Team vorsitzt. Wichtig bei der Planung eines Anlasses dieser Grösse sei, sich anfangs ums Grobe zu kümmern und sich nicht schon im Vorfeld in Details zu verlieren. «Die Detailplanung kommt früh genug und wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Dinge zu klären und aufzugleisen, damit am Festwochenende vom 3. und 4. Juni, alles vorbereitet ist», sagt Christian Spoerlé.

Nachhaltigkeit wird grossgeschrieben

Gerade erst vor ein paar Tagen sei die Bewilligung der Kantonspolizei für die Sperrung der Ebnaterstrasse während des Parademusik-Wettbewerbs eingetroffen. Dieser findet am Samstagnachmittag statt, womit die Strasse wie an den Marktagen den ganzen Tag vom Bahnhof bis zur reformierten Kirche Kappel gesperrt sein wird.

Das OK des Toggenburger Kreismusiktages 2023 (von links): Christian Spoerlé (Präsident), Mario Karrer, Nicole Bischof, Corina Brändle, Reto Heierli, Patrick Fäh, Sabine Hickert, Sonja Zollinger, Rolf Fitzi, Katja Raschle sowie Irene Blatter. Bild: PD

Besonders bei Strassensperrungen vergesse man immer wieder gerne, dass nicht nur die Anwohnenden davon betroffen sind. «In unserem Falle mussten auch Lösungen mit dem Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel (BLWE) und mit der Postauto AG gefunden werden, welche die Ebnaterstrasse in der Regel mit ihren Kursen befahren», erläutert Christian Spoerlé.

Man habe schliesslich eine gute Lösung gefunden, die zeitnah publiziert werde. «Was schon gesagt werden kann ist, dass während der ganzen Zeit des Anlasses ein allgemeines Parkverbot auf der Rosenbühlstrasse verfügt wird», sagt er.

Parkmöglichkeiten für Privatfahrzeuge gebe es in der Mülau. «Wir hoffen sehr, dass die Besucherinnen und Besucher, aber auch die Musikformationen, mehrheitlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen», sagt Christian Spoerlé. Für Letztere seien speziell für Instrumententransporte Parkplätze beim Oberstufenzentrum Wier vorgesehen, wo das Wettspiel stattfindet. Insgesamt werden 16 Musikgesellschaften am Kreismusiktag erwartet.

Bei der Durchführung des Anlasses werde grossen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. «Wir haben beispielsweise unser Programm so festgelegt, dass die Besucherinnen und Besucher gut und rechtzeitig mit dem Zug oder dem Bus nach Ebnat-Kappel anreisen können», nennt Spoerlé ein Beispiel.

Des Weiteren werden in der Festwirtschaft in der Schafbüchel-Turnhalle nach Möglichkeit nur Produkte aus dem Toggenburg von lokalen Produzenten serviert. «Ausserdem werden wir nicht, wie bei anderen Anlässen dieser Grösse sonst üblich, Einweggeschirr verwenden, sondern abwaschbares Geschirr benützen», erläutert Spoerlé ihre Nachhaltigkeits-Bemühungen weiter.

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Neben den bereits erwähnten Spielorten sind drei weitere Festbereiche vorgesehen: Es sind dies die Schafbüchel-Turnhalle, der Bahnhofplatz und der Schuppe, wo die Musikgesellschaften zwischen den Wettbewerben zu Konzerten aufspielen. Für die Verpflegung stehen den Besuchenden das Festzelt in der Schafbüchel-Turnhalle sowie die zahlreichen Restaurants und Cafés im Dorf zur Verfügung.

Es werde überall im Dorf eine Beschilderung haben, damit die Wege von einer zur anderen Örtlichkeit möglichst kurz sind. «Und bei Fragen wird es überall Helfende haben, die Auskunft geben können», sagt Christian Spoerlé. Insgesamt werden für die Durchführung des Kreismusiktages rund 130 Helfende eingesetzt, die sich mehrheitlich aus Mitgliedern der örtlichen Vereine rekrutieren. «Einzig bei der Verkehrsregelung musste wir auf Verkehrskadetten zurückgreifen», erklärt Spoerlé.

Nach der Rangverkündigung des Kreismusiktages am Samstagnachmittag in der Schafbüchel-Turnhalle werden bereits schon die Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum eingeläutet. «Die Partyhelden werden sicherlich für gute Stimmung sorgen, damit wir am Samstag noch ein richtiges Dorffest haben.»

Am Sonntag wird dann der Festtag um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst mit der Fahnenweihe eröffnet. Nach einem Frühschoppenkonzert in der Schafbüchel-Turnhalle bekommen Nachwuchsformation die Möglichkeit, sich musikalisch dem Publikum vorzustellen.