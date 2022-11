Biodiversität «Wir wollen Brücken bauen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz»: Naturschutzprojekt führt jährliche Versammlung in Bazenheid durch Das Projekt «Natur pur an Necker und Thur» leistet wertvolle Arbeiten für Flora und Fauna. Am Donnerstagabend fand die jährlich stattfindende Versammlung im Restaurant Bären in Bazenheid statt.

Kirchbergs Gemeindepräsident Roman Habrik und Projektleiterin Chantal Le Marié (stehend) an der Versammlung des Projekts «Natur pur an Necker und Thur». Bild: Christoph Heer

Das Projekt «Natur pur an Necker und Thur» schreibt sich seit über zehn Jahren die Förderung der Biodiversität von Flora und Fauna auf die Fahne. «Um dies zu erreichen, lancieren wir eigene Naturschutzprojekte in Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen und gemeinsamen kommunalen, oder kantonalen Partnern», sagt Chantal Le Marié, Projektleiterin und Geschäftsführerin der Ökoberatungen Reto Zingg GmbH. Neben der Betreuung von bereits bestehenden Naturschutzgebieten entstünden durch diese Partnerschaften immer wieder neue Biotope und selten gewordene Tier- und Pflanzenarten fänden so ein neues Zuhause.

Es braucht die Zusammenarbeit mit den Landwirten

Aufgrund von Baumassnahmen, oder durch landwirtschaftliche Nutzung, gehe immer mehr natürlicher Lebensraum verloren. Daher versucht das Projekt, in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden, für Baumassnahmen einen gewissen Ausgleich zu schaffen, indem Flächen eine Aufwertung erfahren und so zu einem wertvolleren Lebensraum werden. Chantal Le Marié sagt:

«Wir wollen Brücken bauen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, gerade weil die Landwirtschaft ein essenzieller Wirtschaftszweig ist.»

Deshalb sei es von fundamentaler Bedeutung, die Biodiversität im landwirtschaftlich geprägten Raum zu steigern. Dabei gelte es, stets die Balance zwischen Umweltschutz, Ernährungssicherheit und Ökonomie zu finden. «Denn nur in Zusammenarbeit mit den Landwirten wird ein Richtungswechsel zu mehr Biodiversität in der Landwirtschaft stattfinden können», fügt Projektleiterin Chantal Le Marié an.

Kirchbergs Gemeindepräsident lobt Projekt und Zusammenarbeit

Für Kirchbergs Gemeindepräsidenten Roman Habrik ist das Projekt äusserst gewinnbringend. Immer wieder erfahre man vonseiten der Fachpersonen viel Neues und Spannendes, sagt er. «Und da das besagte Projekt von der Bevölkerung eher wenig Aufmerksamkeit erhält, minimiert sich ihr Schaffen für Flora und Fauna keineswegs», sagt Habrik, der mitunter die gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden lobt.

Zur Versammlung eingeladen hatten die drei teilnehmenden Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg und Kirchberg, sowie das Regionalwerk Toggenburg AG und die Schweizerische Stiftung für Vogelschutz. Projektleiterin Chantal Le Marié und Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg, sprachen vor rund 20 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Veranstaltung dauerte rund 45 Minuten, bevor der Abend mit einem Imbiss abgerundet wurde.