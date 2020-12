Biodiversität Vernetzungsprojekt Wildhaus-Alt St.Johann – Halbzeit der dritten Periode Das Vernetzungsprojekt Wildhaus-Alt St.Johann, welches 2004 gestartet ist, befindet sich heute bereits in der Hälfte der dritten Vernetzungsperiode. Es ist eines der ersten Vernetzungsprojekte die im Kanton St. Gallen lanciert wurden.

Strukturreiche Weide im Gübeli Sonnenhalb, Lebensraum von Hermelin und Neuntöter. Bild: PD

(pd/uh) Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann verfügt über grossflächige, qualitativ hochstehende Streuerieder, extensive Weiden und Wiesen sowie zahlreiche Trockenmauern und Hecken. Diese wertvollen Biotope bieten Lebensraum für zahlreiche anspruchsvolle Arten.

Vorkommen intakter Hermelinpopulationen beobachtet

Bei einer Begehung im Sommer 2020 konnten an einem einzigen Tag im Munzenriet mehrere Braunkehlchen, Feldhasen und Baumpieper beobachtet werden. Weiter wurde in einer extensiven Weide mit vielen Rosenbüschen im Raum Hinderberg ein Neuntöterpaar registriert. Unmittelbar in der Nähe konnte wenig später ein Hermelin an einer Trockensteinmauern beobachtet werden. Eine Hermelinfamilie vertilgt pro Woche über 50 Mäuse und ist somit ein wichtiger Nützling für den Landwirt.

Hermeline sind stark auf Strukturen wie Trockensteinmauern, Steinhaufen, Dornsträucher oder Asthaufen angewiesen. Besonders auf der Sonnenhalb mit den vielen extensiv genutzten Weiden und zahlreichen Strukturen wie Trockenmauern und Dornsträuchern gibt es noch intakte Hermelinpopulationen.

Hälfte der Biodiversitätsförderflächen botanisch wertvoll

Seit Beginn der dritten Vernetzungsperiode 2017 konnte ein Grossteil der gesteckten Ziele umgesetzt werden. Bereits mehr als doppelt so viele Flächen wie erhofft erfüllen neu die Anforderungen für Flächen mit botanischer Qualität. Insgesamt sind nun in der Landwirtschaftszone (Bergzone 2 und 3) deutlich über die Hälfte der Biodiversitätsförderflächen botanisch wertvoll.

Die Teilnahme am Vernetzungsprojekt ist für die Bewirtschafter freiwillig. Dass aktuell über 95 Prozent der Biodiversitätsförderflächen für die Vernetzung angemeldet sind, zeigt die gute Annahme des Projekts von den Bewirtschaftern.

Änderungen in der Trägerschaft

Die Zusammensetzung der Trägerschaft hat sich im Jahr 2020 etwas verändert. So tritt unter anderem Hermann Alpiger als Gemeindevertreter zurück. Barbara Abderhalden hat das Landwirtschaftsamt der Gemeinde von Sabrina Lusti übernommen. Das Projekt wird neu von Nicole Inauen und Daniela Paul vom Landwirtschaftlichen Zentrum betreut. Präsident der Vernetzungskommission bleibt bis auf weiteres Ernst Abderhalden.

Das Vernetzungsprojekt verfügt über ein kleines Budget für ökologische Aufwertungen. Bewirtschafter, welche gerne einheimische Heckensträucher pflanzen möchten, können sich bei der Trägerschaft des Vernetzungsprojektes melden um einen Beitrag zu erhalten. Auch weitere Ideen für kleinere Projekte sind willkommen.