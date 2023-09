Biodiversität Naturoase im Dorfzentrum: Ein Lebensturm in Mosnang bietet Lebensraum für Insekten, Vögel und Amphibien Beim Gewerbezentrum haben Mitarbeitende des Werkhofs, Jugendliche der Oberstufe sowie Natur-Mosnang ein kleines Habitat für Biodiversität geschaffen.

Peter Blöchlinger, Leiter des Werkhofs der Gemeinde Mosnang, war massgeblich am Aufbau des Lebensturms beteiligt. Bild: Urs M. Hemm

Auf den ersten Blick scheint es unaufgeräumt, wild und verwuchert. Beim näheren Hinsehen versteht man jedoch die Systematik dahinter. «Der Asthaufen beispielsweise ist ein hervorragendes Versteck für Igel. Aber auch verschiedene Käfer- und Insektenarten fühlen sich dort wohl», sagt Peter Blöchlinger, Leiter des Werkhofs der Gemeinde Mosnang.

Der Asthaufen bietet Lebensraum für Käfer und andere Insekten. Bild: Urs M. Hemm

Im Zentrum der Fläche neben der Feuerstelle beim Gewerbezentrum steht ein sogenannter Lebensturm, eine Holzkonstruktion, die Wildbienen und zahlreichen anderen Tieren Lebensraum bietet. «Zusammen mit den verschiedenen Vogelkästen, die wir rund um das Areal aufgehängt haben, und der Natursteinmauer für Amphibien bietet diese kleine Naturoase fast allen heimischen Tieren mitten im Zentrum von Mosnang ein Zuhause», sagt Peter Blöchlinger.

Auch der sandige Boden erfülle einen bestimmten Zweck. Denn es gibt unter den über 600 verschiedenen Wildbienenarten welche, die im Sand Löcher graben, um darin zu nisten.

Aufwendige Innenausstattung

Die Anregung zum Bau eines Lebensturms sei durch die gleichnamige Kampagne von Birdlife St.Gallen gekommen. «Unser Ratsschreiber Roland Schmid ist auf mich zugekommen, und zusammen mit Vertretern von Natur-Mosnang und von der Schule haben wir dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich dem Thema angenommen hat», erläutert Peter Blöchlinger.

Das Innenleben des Turms wurde aufwendig gestaltet. Bild: Urs M. Hemm

Bezüglich des Standortes sei man sich schnell einig gewesen. «Einig waren wir uns ausserdem darüber, dass der spitzzulaufende Lebensturm, den Birdlife vorschlägt, nicht unseren Vorstellungen entspricht.» So habe er sich daran gesetzt und der Arbeitsgruppe einen eigenen Entwurf präsentiert, der ohne Diskussion gebilligt wurde.

Das Grundgerüst, also den Rahmen des Turms, hat Peter Blöchlinger zusammen mit Mitarbeitenden des Werkhofs gezimmert. «Für die aufwendige Innenausstattung waren einerseits Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, andererseits Mitglieder von Natur-Mosnang verantwortlich.» Speziell zu erwähnen sei, dass Natur-Mosnang einen kleinen Schaukasten eingebaut hat, in welchem in einer Wechselausstellung immer wieder andere Tiere präsentiert werden, wie jetzt aktuell die Blaumeise.

Auf der einen Seite des Lebensturms hat Natur-Mosnang einen Schaukasten eingebaut, in welchem unterschiedliche Tiere präsentiert werden. Bild: Urs M. Hemm

Für den Standort sprach, dass der Platz schon vorher sehr naturnah belassen worden war und gleich gegenüber eine Wildblumenwiese ist. «Zudem ist der Ort stark frequentiert, sodass wir durch dieses kleine Biotop vielleicht auch Private dazu animieren können, etwas Derartiges in ihrem eigenen Garten umzusetzen», sagt Peter Blöchlinger und fügt an: «Wichtig bei der Wahl des Standortes war natürlich auch, dass er in Gemeindebesitz ist.»

Bereits Opfer von Vandalismus

Für die Bepflanzung verantwortlich waren die Vertreter von Natur-Mosnang, aber auch Blöchlinger selbst, der ein grosser Naturliebhaber und Imker ist, sowie Oberstufenlehrperson und ebenfalls Imker Daniel Franck. «So haben wir für alle Ansprüche etwas pflanzen können.»

Für die Vorbereitung, Planung und Umsetzung des Projekts hat die Gruppe von insgesamt knapp 30 Personen etwa ein gutes halbes Jahr gebraucht. Die Kosten belaufen sich auf etwa 1000 Franken, jedoch ohne die Arbeitsstunden zu rechnen.

Weil sich schon kurz nach der Fertigstellung Vandalen am Lebensturm zu schaffen machten, musste dieser mit Gittern gesichert werden.

«Sehr ärgerlich war, dass sich kurz nach der Fertigstellung bereits schon Vandalen am Lebensturm zu schaffen und ihn teilweise kaputtgemacht haben», sagt Peter Blöchlinger mit grossem Unverständnis. Daher hat Blöchlinger vor den Wildbienenhilfen Gitter angebracht, sodass Beschädigungen nur noch mit Mühe oder bestenfalls gar nicht mehr möglich sind.

Für Unterhalt und Pflege sind die Mitarbeitenden des Werkhofs verantwortlich. Diese mähen auch zweimal im Jahr die gegenüberliegende Wildblumenwiese.

Auszeichnung für biodiverse Gärten

Das Biotop beim Gewerbezentrum soll nicht das einzige Projekt auf dem Gebiet der Gemeinde Mosnang bleiben. «Ein zweiter Standort ist beim Reservoir Bild eine Wildblumenwiese, die von Natur-Mosnang gepflegt wird», sagt Peter Blöchlinger.

Die Gemeinde Mosnang hat eigens eine Auszeichnung ins Leben gerufen. Bild: Urs M. Hemm

Fürs kommende Jahr ist am Ende der Chürzestrasse ein Projekt in Planung, bei dem die Mitarbeitenden zusammen mit einer Klasse der Oberstufe Trockenmauern sowie ein kleines Feuchtgebiet inklusive standortgerechter Bepflanzung gestalten wollen. «Schliesslich will die Gemeinde zusammen mit der Bitzi eine Reihe Obst- und Nussbäume pflanzen», sagt Blöchlinger.

Um auch Private und Landwirte für solche Aktionen zu animieren, hat die Gemeinde Mosnang eine «Auszeichnung Biodiversitätsgarten» ins Leben gerufen. «Die Kriterien dafür sind zwar noch nicht konkret ausgearbeitet, aber sie sollten demnächst festgelegt werden.»