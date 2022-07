Alte Trockenmauern bieten Flora und Fauna einen wertvollen Lebensraum. Auch die sanierte Mauer wird bald vor Leben wimmeln. Bild: Urs M. Hemm

Das Projekt zur ökologischen Aufwertung des Lebensraums Jiental-Blässlaui auf dem Gebiet der Gemeinde Nesslau wurde im Jahr 2010 gestartet.



Die in der ersten Projekt­etappe (2010 bis 2012) erfassten Grundlagen und vorgeschlagenen Massnahmen zeigten drei Lebensraumschwerpunkte zur Förderung der Biodiversität auf. Diese lagen bei den Riedern, beim Wald und Waldrand sowie bei den Trockenmauern. Es konnte eine grosse Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen werden, welche teilweise als selten gelten.



Mittlerweile befindet sich das Projekt in der vierten Etappe, die im Jahr 2021 begonnen hat und im Jahr 2024 abgeschlossen werden soll. Die Ziele dieser Etappe sind unter anderem die Weiterführung der Sanierung der Trockenmauern und die Aufwertung im Waldesinnern und der Waldränder.



Zudem soll das ­Monitoring für die Flachmoore und ausgewählte Leitarten fortgesetzt werden. Nicht zuletzt steht die Sensibilisierung und Information der Bevölkerung– unter anderem durch Führungen im Gebiet – über die Kulturlandschaft im Jiental im Fokus. (uh)