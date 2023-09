Biodiversität Die wilden Früchte in Mogelsberg: Auf dieser Plantage wachsen auch Veganer-Segen und die bessere Rosine Seit der Pflanzung vor drei Jahren hat sich die Wildobstplantage Mogelsberg prächtig entwickelt. Ein Besuch mit der Fachexpertin vor Ort gibt einen kleinen Einblick in die über zwei tausend Sorten, die dort wachsen.

Fachexpertin Waltraut Kugler führt durch die Wildobstsammlung. Bild: Ruth Bossert

Die Wildobstsammlung in Mogelsberg ist europaweit einzigartig. Nirgendwo sonst können mehr als 300 Arten und über 2100 Sorten ganz nah gesehen und verglichen werden. Unter dem Begriff Wildobst sind Arten und Sorten zusammengefasst, die nicht, oder nur wenig züchterisch bearbeitet wurden, erklärt Waltraud Kugler, frühere Projektleiterin bei der Save Foundation Schweiz. Die Organisation hat zum Ziel, den Trend des genetischen Verlusts der Biodiversität in der Landwirtschaft zu stoppen und umzukehren.

Der Wildobstgarten befindet sich auf 730 Meter über Meer, auf dem Hof von Valentin und Rebecca Knaus und direkt am Wanderweg zum Baumwipfelpfad. Deshalb haben die Verantwortlichen des Baumwipfelpfades und das Inforama Wildobst in Mogelsberg ein gemeinsames Angebot geschaffen, um ihre Positionen zu stärken.

Naschhecken sind beliebt

Das Inforama Wildobst ist ein Projekt der Save Fondation und bietet die erste umfassende und systematische Übersicht über die Wildobstarten und ihre Sorten in Europa. Die Gründe seien vielfältig, sagt Kugler, man stelle aber fest, dass das Interesse an alten Wildobststräuchern wächst. Viele Gartenbesitzer wünschen sich heute Naschhecken in ihren Gärten. Damit sollen die Wildobststauden ihnen nicht nur Früchte, Blätter und Blüten liefern, sondern auch Insekten, Vögeln und Kleinsäugetieren Nahrung und Schutz bieten.

Beinahe hinter jeder Pflanze versteckt sich ein Mythos, eine Legende – oder ein Irrglaube, erklärt Waltraud Kugler. Zum Beispiel solle man vor dem Holunder den Hut ziehen, denn der Holunderstrauch gedeihe bei weitem nicht überall. Auch erzählt die Fachfrau, dass die Felsenbirne eigentlich ein Äpfelchen sei und mit der Birne nichts zu tun habe. Weil diese sehr hübsch blühe, werde sie auch Edelweissstrauch genannt.

Sanddorn für Veganer wichtig

Waltraud Kugler mit einem Degustations-Wagen voller Naturprodukte. Bild: Ruth Bossert

Im Wildobstgarten wachsen 35 verschiedene einheimische Rosenarten. Kugler erzählt, dass die Rose eigentlich Stacheln haben und keine Dornen. Die Stachelbeere hingegen habe Dornen und keine Stacheln. Die Mispel sei «das Brot des kleinen Mannes». Aus der Eberesche, die im Volksmund Vogelbeere heisst und für viele als giftig gilt, stellt Waltraut Kugler einen süssen Drink her, den sie Besuchern bei Führungen anbietet. Dieser Saft sei während dem Kandierungsprozess entstanden, erzählt die Referentin.

Dass Sanddorn als einzige Pflanze das Vitamin B12 produzieren könne, sei für viele Veganer ein Segen. Und: Ganz besonders fein seien die getrockneten Maulbeeren. «Viel besser als eine Rosine», sagt Waltraut Kugler lächelnd.