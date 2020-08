Biodiversität am Bahnhof Krummenau: 500'000 Franken Projekt endet im September Neben Perronzugängen, Velounterstand, Parkplätzen, und Anpassungen der Zu- und Wegfahrt zur Bahnhofstrasse, sieht das Bauprojekt einen Lebensraum für Wildpflanzen und Kleintiere vor.

Andreas Weber, Kilian Looser, Bastian Werkle und Stefan Schefer (von links). Bild: Natascha Gmür

Im Rahmen des «Clusterprojektes Obertoggenburg» beendete die Südostbahn ihre Sanierungsarbeiten an Brücken, Stützmauern und Unterführungen im Herbst 2019. Ferner wurde die Haltestelle Krummenau behindertengerecht ausgebaut und die Bahntechnik erneuert. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, finden am Bahnhof Krummenau im Moment bauliche Anpassungen statt, welche letztes Jahr nicht mehr realisiert werden konnten.

Gemeinsame Finanzierung

Zwölf Monate betrug die Planungszeit für dieses Projekt, welches rund 500'000 Franken Budget zur Verfügung hat. Finanziert wird das Projekt von der SOB, sowie von der Gemeinde Nesslau-Krummenau. Die Arbeiten sehen zwei Zugänge zum Perron, einen überdachten Velounterstand, 13 Parkplätze, Beleuchtung, ein kleines Unterhaltsgebäude, Anpassung der Zu- und Wegfahrt zur Bahnhofstrasse sowie naturnahe Kies- und Schotterflächen vor.

Die SOB legt ihren Fokus seit einigen Jahren auf ökologische Ausgleichsmassnahmen und Aufwertungen, weiss der zuständige Projektleiter Bastian Werkle. Dafür arbeitet die SOB mit verschiedenen Fachplanern für Umwelt und Biodiversität zusammen. Darüber freut sich auch Andreas Weber, Präsident des Naturschutzvereins Ebnat-Kappel und Nesslau. Es sei schön, dass bei der SOB das Thema Biodiversität in den Vordergrund rückt. Alte Bahnhofareale ökologisch aufzuwerten , begrüsst der Naturschutzverein und natürlich die Natur selbst, sagt Weber weiter.



Lebensraum für Kleintiere und Wildpflanzen

Momentan werden auf 2'000 Quadratmetern beim Bahnhof Krummenau Bodenaustauschmassnahmen vorgenommen. Eine spezielle Kies- und Gestein-Mischung wird benötigt, um die Ruderalfläche zu gestalten, welche Kleintieren und Wildpflanzenarten in Zukunft einen wichtigen Lebensraum bieten sollen. Gartenbauer Stefan Schefer erklärt, dass viele Pflanzen kiesige, magere und wasserdurchlässige Böden mögen.

Es werden zwei unterschiedliche Flächen angelegt. Eine Wiese mit Wildgräsern und Wildblumen und eine Kies- und Schotterfläche (Ruderalfläche), welche mit lokalen und einheimischen Gräsern und Pflanzen besät wird. Bei der Initialpflanzung werden Töpfe mit Wildblumen gesetzt, welche aussamen und sich von selbst vermehren. Die Wiese muss zwingend im Frühling gesät werden, da es ansonsten zu einem Artenverlust kommt.

Eine Nahrungskette beginnt

Im Herbst wird man also noch nicht viel sehen, da es eine Zeit dauern wird, bis die ersten grünen Halme zu sehen sind. Bei der richtigen Pflege wird die Fläche in den nächsten Jahren immer diverser. Sobald es die Biodiversität in der Wiese gibt, beginne dort eine Nahrungskette, wovon viele Lebewesen profitieren, sagt Andreas Weber. Die Wiese dient als Futterquelle für Insekten. Die Insekten wiederum sind Nahrung für beispielsweise Vögel oder Fledermäuse.

Es ist also alles andere als ein Steingarten, auch wenn es in den ersten Monaten danach aussehen wird, sagt Gemeindepräsident Kilian Looser. Es ist schön, dass der Bahnhof neu gestaltet wird und man der Biodiversität damit Sorge tragen kann, meint Looser weiter. Es sei wichtig, dass der Platz nicht einfach geteert wird. Wenn man schon etwas mache, könne man der Natur auch gleich etwas zurückgeben.

Immergrün, oder Flächen, an welchen man selten etwas machen muss, nützen wenig. So sei es eine gute Sache, die Fläche für die Biodiversität zu nutzen, schliesst Looser ab.

Die Gemeinde finanziert die Stieleiche, welche nicht unbegründet ausgewählt wurde. Sie kann eine vielfältige Tierwelt beherbergen und ihre Blüten und Nüsse bieten Nahrung. Der Zeitplan sieht vor, dass die Bautätigkeiten am Bahnhof Krummenau Ende September abgeschlossen sind.