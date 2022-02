Bildungswesen Hanspeter Helbling wird Gesamtschulleiter der fusionierten Gemeinde Neckertal Der Konstituierungsrat hat Hanspeter Helbling zum Gesamtschulleiter ernannt. Er tritt sein Amt am 1. August 2022 an.

Der Konstituierungsrat wählt Hanspeter Helbling zum Gesamtschulleiter der fusionierten Gemeinde Neckertal, wie es in einer Mitteilung heisst. Hanspeter Helbling arbeitet bis zum Sommer 2022 als Schulleiter in der Schule Bronschhofen. In dieser Funktion hat sich Hanspeter Helbling fundierte Kenntnisse in der Schulführung angeeignet, die er nun in der fusionierten Gemeinde Neckertal einsetzen wird, heisst es weiter.

Hanspeter Helbling, Schulleiter Primarschule Bronschhofen. Bild: PD

Hanspeter Helbling hat nach seinem Abschluss als Primarlehrer und einigen Berufsjahren als Klassenlehrperson das Zertifikat als Schulleiter und den MAS in Bildungsmanagement erworben. Er ergänzte seine fachliche Ausbildung mit zielgerichteten Weiterbildungen im Bereich Betriebsführung, Qualitätsmanagement und Inklusion. Zusätzlich zu seinen beruflichen Kompetenzen verfügt er über Erfahrung im Fusionsprozess und ist im Bildungswesen gut vernetzt.

Ein Fachmann aus der weiteren Region

Der Konstituierungsrat wählte den Gesamtschulleiter nach Abschluss eines Selektionsprozesses unter der Leitung der Arbeitsgruppe Schule, in die eine Schulleitungsvertretung und die Schulratspräsidien eingebunden waren. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Die Schule Neckertal gewinnt mit Hanspeter Helbling eine Persönlichkeit, die das Schulwesen aus eigener Erfahrung kennt und viel Know-how aus ihrer bisherigen verantwortungsvollen Position mitbringt.» Dies seien wichtige Voraussetzungen für eine Leitungsfunktion in der Gestaltung der Schule Neckertal.

Der Konstituierungsrat sei überzeugt, mit Hanspeter Helbling eine Person gewählt zu haben, welche optimal die anstehenden Arbeiten übernehmen könne und als Fachmann aus der weiteren Region mit den Gegebenheiten vertraut sei. (pd)