Bildungsausstellung OBA Konstrukteur-Champions: Nico Rusch und Stefan Ammann teilen sich den ersten Platz An der Bildungsausstellung OBA in St.Gallen wurden die besten Konstrukteure der Ostschweiz ausgezeichnet. Den ersten Platz teilen sich Nico Rusch aus Mosnang und Stefan Ammann aus Unterwasser mit der Note 5,5.

Verbandspräsident Andreja Slavik mit den beiden besten Konstrukteuren Nico Rusch und Stefan Ammann (von links) anlässlich der Titelverleihung «Konstrukteur-Champion» an der OBA in St.Gallen. Bild: zvg

Genau 100 Absolventinnen und Absolventen schlossen dieses Jahr ihre Grundausbildung als Konstrukteurin oder Konstrukteur ab. Elf von ihnen erreichten einen Notendurchschnitt von 5,3 oder höher. Für diese ausserordentliche Leistung wurden die jungen Berufsleute vom Lehrmeisterverband der Konstrukteure der Kantone St.Gallen, beider Appenzell und dem Land Liechtenstein mit dem Championstitel ausgezeichnet.

Als Anerkennung erhielten sie nebst einer Urkunde und Blumen auch einen finanziellen Zustupf. Auffallend ist, dass es dieses Jahr ausnahmsweise keine Frau unter die geehrten Konstrukteure schaffte.

Toggenburger schwingen oben aus

Die Bestnote 5,5 erzielten dieses Jahr gleich zwei Lehrabgänger. Und beide stammen aus dem Toggenburg. Nico Rusch aus Mosnang absolvierte seine Grundausbildung bei der Bühler AG in Uzwil und Stefan Ammann aus Unterwasser bei der VAT Vakuumventile AG in Sennwald. Wie Andreas Meli, technische Leiter des Lehrmeisterverband Konstrukteure, an der Feier in den Olma-Hallen erklärte, dürfte die Abschlussprüfung dieses Jahr besonders herausfordernd gewesen sein.

Dies widerspiegelt sich in den Notendurchschnitten der Absolvierenden. Dieser lag bei den Teilprüfungen bei 4,7, der individuellen, produktiven Arbeit bei 5,0 und bei den Berufskenntnissen bei 4,6. Entsprechend würdigte Andreja Slavik, Präsident Lehrmeisterverband Konstrukteure SG AI AR FL, die aussergewöhnlichen Leistungen der frisch gekürten Champions: «Ihr dürft stolz auf euren Titel sein. Ihr habt bereits bei eurem Start ins Berufsleben das Maximum herausgeholt. Macht weiter so, denn unser Land braucht innovative Entwickler und Konstrukteure.»

Nebst den Lehrabgängern haben die Lehrbetriebe, Berufsschulen sowie die Familien und Freunde der ausgezeichneten Berufsleute ihren Beitrag zum guten Abschluss geleistet. (pd)