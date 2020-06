Bildung und Politik waren ihm lieber: Degersheimer war Weber wider Willen Im 19. Jahrhundert lebte in Degersheim ein Weber wider Willen. Warum das so war, ist seinem Tagebuch zu entnehmen.

An einem Webstuhl sass der Degersheimer Jakob Brunner oft, obwohl er das gar nicht wollte. Bild: Andrea Stalder

Der reformierte Degersheimer Weber und Tagebuchschreiber Johann Jakob Brunner (1806 bis 1879) sass gar nicht gerne am Webstuhl, sondern las lieber, schrieb, unter anderem eine Schulgeschichte Degersheims, oder dachte nach.

Vielleicht war Johann Jakob Brunner sogar ein verhinderter Intellektueller. Sein Tagebuch, manchmal auch eine Autobiografie, haben die beiden Degersheimer Oberstufenlehrer Hanspeter Indermaur und Alfred Schmucki später transkribiert und im Jahre 1980 herausgegeben.

Floskeln für die Bescheidenheit

In seinem Vorwort kokettierte Brunner damit, ein «Ungelehrter» zu sein, und bat seine Leserschaft um ein «nachsichtiges Urteil». Das ist typisch für Autorinnen und Autoren einfacher Herkunft, die gerne Bescheidenheitsfloskeln anwendeten, um einem gebildeteren, womöglich akademischen Leser zu gefallen und ihm zu schmeicheln.

Warum schrieb Brunner überhaupt eine Art Tagebuch? Die Einträge sind meistens jährlich abgefasst. Das Jahr 1843 war für ihn sehr bitter, starb doch seine erste Frau. Deshalb begann er auch mit der Niederschrift seines Tagebuchs. In der Schule jedenfalls gehörte Johann Jakob Brunner zu den Jahrgangsbesten, namentlich in der Sprache, aber auch in den sogenannten «Realien», das sind Geschichte, Heimatkunde und Naturkunde.

Viel gelesen, um sich selbst zu bilden

Da er schon früh im Webkeller der Eltern mitzuhelfen hatte und es ihm dort manchmal auch langweilig war, begann Johann Jakob Brunner viel zu lesen. Er bat die Eltern, ihm ein Geschichtsbuch zu kaufen, das er regelrecht verschlang. Zudem las er die Bibel und ein Historienbuch, in späteren Jahren Romane. Als Jüngling im ledigen Stand lebte Brunner karg, pflegte einen asketischen Lebensstil.

Er schrieb: «Dessen ungeachtet musste ich doch manche Freude und Belustigung, die meinen Altersgenossen zuteilwurden, entbehren, denn ausser in hiesiger Gemeinde habe ich viele Jahre keinen lustigen Anlass, Kirchweih oder Jahrmarkt und so weiter besucht, ausser einige Mal den Meienmarkt St.Gallen, und dies nicht aus Lustbarkeit, sondern aus wirklicher Neugierde, denn meine Vergnügen suchte ich nicht in den Wirtshäusern, sondern ich erfreute mich an der Besichtigung der vielen in der Stadt und um die Stadt zu sehenden Gegenstände und Sachen verschiedenster Art, namentlich der Dinge, die dann allemal auf dem Brühl zu sehen waren, wie Menagerien, Wachskabinette, kleine und grosse Personen und anderes mehr.».

Respekt vor den Fremden

Nach der Internierung der Bourbaki-Armee nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 ging Johann Jakob Brunner nach Herisau, um sich dort dunkelhäutige französische Kolonialsoldaten anzuschauen. Er war kein Rassist, sondern rief zu Respekt vor den Fremden auf.

Das Leben Brunners war nicht einfach. Manchmal spielten Faktoren hinein wie die Kartoffelkrankheit von 1845, die viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer hungern liess, und Brunner an das «Grosse Sterben», die Ostschweizer Hungersnot von 1817, erinnerte. Brunner reflektierte sein eigenes Schreiben, sein stilistisch hochstehendes Tagebuch, das er gerne und immer wieder las. Er schrieb mit Leidenschaft und wollte sogar lieber vom Schreiben leben als vom Weben. Bildung und Politik waren ihm lieber als die Arbeit im feuchten Webkeller.