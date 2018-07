Spitzenfussball sowohl in Russland als auch in Ebnat-Kappel

Zwar stand das Wochenende ganz im Zeichen der WM-Viertelfinals, doch auch das 45. Grümpeli in Ebnat-Kappel zog die Massen an. Zuweilen jubelten die Fussballer und Fussballerinnen derart ausgelassen, dass man sich tatsächlich an einem Grossanlass wähnte, bei dem es um Pokale geht.