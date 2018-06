Messi konnte es auch in Bazenheid nicht richten

Argentinien mit Lionel Messi droht an der WM in Russland das vorzeitige Aus. Ähnlich erging es am Freitag den acht kleinen Messis von FCK Barcelona als eine der teilnehmenden Mannschaften beim Bazenheider Grümpelturnier. Bei den Knaben und Mädchen nicht weiter schlimm, denn der Spassfaktor stand bei ihnen eindeutig im Vordergrund.