«Dolce Vita» am «Langen Tisch»

Bereits zum fünften Mal luden die «Wilden Weiber Lichtensteig» am vergangenen Samstag an den langen Tisch in der Hauptgasse. Die 30 Gewerblerinnen bewirteten mit 25 Helfern Hunderte von Gästen mit mediterranen Gerichten mitten in der Altstadt von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends. Mit Musik und viel Sonnenschein feierten sie bei prächtigem Sommerwetter das «Dolce Vita».