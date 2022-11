Bilderbuch Bunte Pudel, Fantasiewesen und Freundschaft – ein Kreativkopf aus Brunnadern erfüllt sich mit seiner Kindergeschichte einen Kindheitstraum Dani Lutz ist Illustrator, Grafiker und Fotograf, in seiner Freizeit zeichnet er Comics. Mit seinem ersten Kinderbuch erfüllt sich der Toggenburger Künstler einen Kindheitstraum und hat dafür sogar einen eigenen Verlag gegründet.

«Dani Lutz aus Brunnadern mit der Hundedame Shanti.» Bild: Alec Nedic

«Unser Haus haben wir selbst entworfen», merkt Dani Lutz beiläufig an, während er sein selbst gezeichnetes, geschriebenes und verlegtes Kinderbuch vor sich auf dem Esstisch aufschlägt. Klar ist: Dani Lutz ist ein Mann fürs Kreative.

Der gebürtige St.Galler lebte mit seiner Frau Sandra Lutz zuerst in Nesslau, heute im eigenen Haus direkt am Necker in Brunnadern mit vier Katzen und der Zwergpudeldame Shanti. Der 53-Jährige ist gelernter Dekorateur und war jahrelang als Industrial Designer tätig. Seit seinem Schritt in die Selbstständigkeit setzt er als Grafiker, Fotograf, Illustrator und Comiczeichner Kreativprojekte für Grosskonzerne und kleine Familienunternehmen um.

Dani Lutz' jüngster Streich: Das Kinderbuch mit dem Titel «Kunterbunte, kugelrunde Pudelhunde; Ausgebüxt!» erschien Anfang November in seinem neuen Verlag Buchareal.ch. Ja, Dani Lutz nahm die Publikation seines ersten Kinderbuches, in dem drei Pudel durch ein fantasievolles Tierreich reisen, zum Anlass, gemeinsam mit seiner Frau einen Verlag zu gründen.

Comics, Reime und eine Prise Schicksal

Ein Kinderbuch zu schreiben, diesen Traum hege er schon lange – genauer gesagt seit er als kleiner Junge die witzreichen Geschichten von Max und Moritz vorgelesen bekommen habe, erinnert sich Dani Lutz. Seine Leidenschaft für Comics und Bildergeschichten begleite ihn schon sein gesamtes Leben. Bereits in seiner Schulzeit traf er sich regelmässig mit Klassenkameraden, um mit ihnen gemeinsam Geschichten zu erfinden und Comics zusammenzubasteln.

Auch das Spiel mit Worten und Reimen fasziniert Dani Lutz. Vor gut 20 Jahren schrieb er drei Wörter auf einen Zettel. Dieser verschwand in einer Schublade zwischen unzähligen anderen Notizen des Ostschweizer Kreativkopfs, bis ihm das Stück Papier vor einiger Zeit wieder zwischen die Finger kam. Er las darauf: kunterbunte, kugelrunde Pudelhunde. Dani Lutz wusste sofort:

«Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um anzufangen. Ich skizzierte, machte eine Zeichnung, dann noch eine und plötzlich nahm die Geschichte ihren Lauf.»

«Kunterbunte, kugelrunde Pudelhunde; Ausgebüxt!», Kindergeschichte von Dani Lutz aus Brunnadern. Bild: PD

Ein Büchlein mit Interpretationsspielraum

Dani Lutz zeichnete und schrieb ein Jahr lang an seinem Herzensprojekt. Während des Prozesses schlossen sich den Pudeln immer weitere Wesen an, denen die drei Fellknäuel auf ihrer Flucht aus der Pudelshow begegnen.

Auf einer 32-seitigen Abenteuerreise durch die Pudelwelt lernt der Leser und die Leserin nach jedem Umblättern ein neues Tier kennen. Manche von ihnen gibt es tatsächlich, andere sind bereits ausgestorben und wieder andere entspringen direkt aus Lutz' Fantasie, wie beispielsweise der Krageneisbär.

Dani Lutz mit dem Büchlein in seinem Atelier. Bild: Alec Nedic

Das Büchlein lasse Platz für Eigeninterpretationen. Erzählerinnen und Erzähler können so problemlos altersgerechte Aspekte in die Geschichte einbauen oder den Plot mit eigenen Ideen ausbauen – eine Eigenschaft, die ihm an Kinderbüchern besonders wichtig sei, fügt der Autor an. Als Vater von drei Kindern und mittlerweile Grossvater spricht Dani Lutz aus Erfahrung. Eine erste Kritik zu seinem Buch habe er von seinen beiden Grosskindern erhalten.

«Die Rückmeldung fiel glücklicherweise positiv aus, der Grössere fand die Geschichte ‹sauglatt›.»

Verlag auf eigene Faust

Dani Lutz' Kinderbuch wurde bei sich zu Hause erdacht, geschrieben und gezeichnet, der Druck erfolgte ebenfalls in der Ostschweiz. Mit seinem regionalen und nachhaltigen Buch verfolgt der Autor und Künstler Werte, die in seinem Alltag einen wichtigen Stellenwert einnehmen, jedoch entgegen der heutigen Praxis der Kostenminderung laufen.

Bei einem ersten Kontakt im Frühling 2021 mit einem interessierten Basler Verlag stellte sich heraus, dass dieser nicht an einer Produktion in der Schweiz interessiert war. Als der Verlag aufgrund von schlechten Einnahmen und stetig steigenden Papierpreisen die Zusammenarbeit mit Dani Lutz beenden wollte, entschlossen Lutz und seine Frau kurzerhand, das Verlegen des Büchleins selbst in die Hand zu nehmen.

Mit der Gründung des Verlags Buchareal.ch ging die Fertigstellung des Buches in die letzte Phase. Doch die Vorzüge eines eigenen Verlages bringen auch Verantwortung mit sich. Die Herstellungskosten und die Produktion der Erstauflage von 1500 Exemplaren berge zwar ein Risiko, doch dieses wolle man eingehen, sagt Dani Lutz. Er bemerkt: «Wenn wir alle Bücher loswerden, waren wir erfolgreich.»