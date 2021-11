Bike-Marathon Starkes Zeichen in der Wüste: Ramona Forchini holt sich beim Dubai-Bike-Marathon Platz 2 Die 27-jährige Wattwilerin Ramona Forchini liefert in ihrem letzten Rennen der Saison eine ausgezeichnete Leistung ab und überfährt die Ziellinie in der Wüste Dubais als Zweite.

Siegerbild in der Wüste mit der Toggenburgerin Ramona Forchini (hinten links). Bild: PD

Nach der eher durchzogenen Weltcup-Saison im Cross Country konnte Ramona Forchini zum Saisonabschluss in der Kategorie Marathon überzeugen und erobert sich beim «Hero Dubai» den guten zweiten Schlussrang.

Sie musste sich lediglich von der Berner Marathon-Spezialistin Ariane Lüthi geschlagen geben. Hinter den beiden Schweizerinnen folgt auf Platz 3 die Litauerin Katazina Sozna, die aktuelle Weltnummer 1 im Bike-Marathon. Das Rennen bei den Männern gewann ein Tscheche vor einem Esten gefolgt von einem Deutschen.

Der sechsstündige Flug hat sich gelohnt

Für Ramona Forchini hat sich der rund sechsstündige Flug zum Einladungsrennen in Dubai gelohnt. Sie sagt: «Platz 2 ist für mich ein sehr guter Saisonabschluss.» Bei Temperaturen weit über 30 Grad war in erster Linie die Leidensfähigkeit der Fahrerinnen und Fahrer gefragt. Für die 60 Kilometer, auf denen rund 1800 Höhenmeter zu bewältigen waren, benötigte die Wattwilerin zwei Stunden und 41 Minuten. Der Rückstand auf Siegerin Ariane Lüthi betrug lediglich eine Minute.

Der Ausflug in die Wüste Dubais hat sich für Ramona Forchini gelohnt. Bild: PD

«Der grösste Abstand auf Ariane betrug rund 100 Sekunden, zwischenzeitlich konnte ich ihn auf 15 Sekunden verkürzen. Weil der Abstand zu ihr irgendwann immer etwa gleich blieb, habe ich etwas aufgegeben und mich auf mein Rennen konzentriert.» Dies sei auch nötig gewesen, weil die Strecke den Teilnehmenden alles abgefordert habe. Ramona Forchini erklärt weiter:

Ramona Forchini, Profibikerin aus Wattwil. Bild: PD

«Die Anstiege waren brutal steil. Wir hatten teils keinen Grip und mussten einzelne Abschnitte zu Fuss bewältigen.»

Obwohl der Startschuss bereits um 7 Uhr erfolgte, sei es sehr heiss gewesen. Trotzdem bleibt für Ramona Forchini das Rennen an der Grenze zum Oman in bester Erinnerung: «Es war eine super coole Erfahrung.» Nach einem Ruhetag im Wüstenstaat ist die Toggenburgerin in der Nacht auf Montag in die Schweiz zurückgekehrt.

Im Marathon aus den Top Ten gefallen

Weil Ramona Forchini in diesem Jahr im Marathon lediglich beim Mediterranean Epic sowie an den Europameisterschaften an den Start ging, ist sie in der Weltrangliste aus den Top Ten gefallen. Aktuell belegt die Marathon-Weltmeisterin des Jahres 2020 den 31. Platz.

Das soll sich im kommenden Jahr aber wieder ändern. Vorerst verordnet die 27-Jährige ihrem Körper Ruhe, bevor in wenigen Wochen die Vorbereitung für die kommende Rennsaison beginnt.