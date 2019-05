Bierwanderung im Obertoggenburg: Schritt um Schritt bis zum nächsten Schluck

270 Bierwanderer nahmen am Wochenende an der zweiten Ausführung des Toggenburger Bierwandertags in Wildhaus teil. Auf der Route bis zur Alp Gamplüt konnten Biere von vier regionalen Brauereien degustiert werden.