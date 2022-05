Bienenschwarm «Teil des Vermehrungsprozesses»: Darum schwärmen Bienen im Frühling In den Monaten Mai und Juni sind vermehrt Bienenschwärme zu sehen. Das Richtige ist, keine Angst zu haben und einen Imker rufen.

Imker Hans Schäpper fängt den Bienenschwarm ein. Bild: Vreni Büchel

Dass Bienen im Frühjahr schwärmen, ist eigentlich ein bekanntes Phänomen. Doch wenn man einem solchen Schwarm begegnet, ist oft Angst die erste Reaktion. «Das ist völlig unbegründet», sagt Hans Schäpper, Imker aus Nesslau. «Die Schwärme sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause und haben nicht im Sinn, jemanden anzugreifen.» Er muss es wissen. Denn am vergangenen Wochenende hat er einen Schwarm eingefangen, nachdem er von Spaziergängerin Vreni Büchel informiert worden war.

«Am späten Sonntagnachmittag haben wir bei uns diesen entwichenen Bienenschwarm im Geäst eines Sommerflieders entdeckt», berichtet Vreni Büchel. Also habe sie Imker Hans Schäpper informiert und er habe dann die Ausreisser fachmännisch «eingepackt» und sie in sein Bienenhaus umgesiedelt. «Es hat sich aber als nicht ganz so einfach gestaltet, denn die Königin war beim ersten Versuch noch nicht in die spezielle Transportkiste gelangt und so flog ihr Volk auch wieder zurück zum Ast des Fliederstrauchs», sagt Vreni Büchel.

Nur gesunde Völker schwärmen

Schwärme würden von etwa Anfang Mai bis im Juni auftreten, sagt Hans Schäpper. Das sei Teil des Vermehrungsprozesses bei den Bienen. «Die alte Königin schwärmt mit einem Teil des Volkes aus, um ein neues Volk zu gründen. Die junge Königin bleibt mit dem verbleibenden Teil des ursprünglichen Volkes zurück», erklärt Hans Schäpper. Nur gesunde Völker würden schwärmen, da nur diese genügend Königinnen nachziehen könnten. «Insofern ist ein Schwarm ein gutes Zeichen dafür, dass es einem Volk gut geht.»

Zuvor beruhigt Hans Schäpper die Bienen mit Wasser. Bild: Vreni Büchel

Wie genau das Schwärmen vor sich geht, welche Bienen sich entscheiden zu schwärmen und warum die anderen beim alten Volk bleiben wollen, könne er nicht sagen. «Obwohl das Leben der Bienen gut erforscht ist, sind nicht alle Vorgänge in einem Bienenstock bekannt», sagt Hans Schäpper.

Inneres GPS löschen

Beim Einfangen der Bienen habe er den Schwarm zuerst mit einem Wasserzerstäuber nass gemacht, damit sie ruhig seien und nicht fliegen können. «Das Wasser macht den Bienen überhaupt nichts, es hindert sie nur kurzzeitig am Fliegen, wenn die Flügel nass sind», erklärt Hans Schäpper. Das Wichtigste sei, die Königin zu erwischen.

Hans Schäpper, Imker. Bild: Vreni Büchel

«Beim ersten Versuch ist das nicht gelungen, weshalb das Volk wieder auf den Ast zurückging. Beim zweiten Versuch hat es aber geklappt und ich konnte alle Bienen einfangen.»

Der Schwarm ist jetzt für zwei Tage im Keller von Hans Schäpper. «Die Bienen werden dadurch ruhiger und ihr inneres GPS wird gelöscht», sagt er. So kann man sie anschliessend in eine neue Bienenbehausung bringen. «Würde man den Schwarm direkt dorthin bringen, würden sie sich direkt wieder zum alten Ort zurückbegeben», erklärt Schäpper.

Ein Schwarm kann bis zu 30’000 Bienen gross sein. Bild: Vreni Büchel

Rechtlich gehört der Schwarm jetzt Hans Schäpper. «Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass, wer den Schwarm zuerst sieht und ihn dann einfängt, Besitzer des Schwarmes ist», sagt er. Er werde ihn nach den zwei Tagen im Keller in ein Bienenhaus einsetzten, wie es sich für eine gute Bienenhaltung gehöre.

Lokale Imker kontaktieren

Meist ist die erste Anlaufstelle bei der Sichtung von Bienenschwärmen die Kantonspolizei. «Dies ist aber nicht grundsätzlich Aufgabe der Polizei. Deshalb haben wir auch keine Statistik, wie viele Meldungen eingehen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Kantonspolizei könne lediglich die Anrufenden an lokale Imker verweisen.