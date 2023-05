Bienen «Der Honig ist geerntet, wenn er im Glas ist»: Wie beeinflusst der regnerische Frühling das Honigjahr 2023 Vor allem in den unteren Lagen hat das kühl-nasse Wetter den Bienen zugesetzt. Dennoch will Imker Peter Bürge nicht von einem schlechten Honigjahr sprechen.

Die Frühlingshonigernte wird in diesem Jahr gebietsabhängig geringer ausfallen. Bild: Urs M. Hemm

Viel Regen, tiefe Temperaturen und vereinzelt Bise – die Wetterbedingungen waren in den vergangenen zwei Wochen für Bienen nicht gerade ideal. «Anfang Mai war das Wetter zwar gut, da konnten die Bienen einiges an Nektar eintragen», sagt Peter Bürge, Imker und Ausbilder am Lehrbienenstand Toggenburg in Wattwil.

«Weil es danach aber kalt wurde, blieben die Bienen drinnen und es hat keinen ‹Verschleiss› gegeben. Das heisst, dass weniger Bienen während ihrer Arbeit draussen starben oder weil sie durch ihre Arbeit verschlissen waren.» Gleichzeitig aber sind immer mehr Junge geschlüpft. So hätten während der kalten Tage mehr Bienen als sonst üblich ernährt werden müssen, sodass für die Verwertung des Nektars als Honig nicht mehr viel übrig blieb.

Peter Bürge, Imker. Bild: Timon Kobelt

Dieses Defizit nachholen könnten die Bienen derweil kaum, was den Frühlingshonig betrifft, da die Blüte grösstenteils vorbei ist und die Wiesen gemäht sind.

«So ist halt die Natur»

Im Vergleich zum Vorjahr rechnet Peter Bürge deshalb mit etwa 30 bis 50 Prozent weniger Frühlingshonig. «Generell kann man das aber so nicht sagen, da es sehr von der Lage des Bienenstandorts abhängt», betont er. In tieferen Lagen, wie im unteren Toggenburg beispielsweise, wo die Blüte bereits vorbei ist, wird die Honigernte sicher geringer ausfallen als in höheren Lagen, wo die Blüte erst später eingesetzt hat. «Dort können die Bienen jetzt vom warmen Wetter profitieren.»

Doch auch dort hätten die Landwirte inzwischen von der besseren Witterung profitiert und können ihre Wiesen nun mähen. «Jetzt, wo die Bienen aufgrund der wärmeren Temperaturen ausfliegen, ist zwar ein Grossteil der Wiesenblumen bereits verblüht. Dadurch sind aber nicht mehr so viele Bienen auf den Wiesen und fallen beim Mähen den Maschinen weniger zum Opfer», sagt Peter Bürge.

Von einem schlechten Honigjahr möchte Bürge deshalb nicht sprechen. «So ist halt die Natur. Wir Imker können nur dazu Sorge tragen, dass es den Bienen gut geht», sagt er. Er selber imkere ohnehin nicht des Honigs wegen, sondern wegen des Bienenwohls. «Honig ist aber ein schönes und wertvolles Nebenprodukt. Zudem ist er für den Imker das beste Zeichen dafür, dass es einem Bienenvolk gut geht», sagt Peter Bürge.

Hoffen auf gutes Flugwetter

Zurzeit nehme er in seinem Bienenhaus in der Nähe von Mosnang anstatt des typischen süssen Aromas des Frühlingshonigs bereits schon einen herben Duft nach Ahorn wahr. Dies ist ein Zeichen dafür, dass in dieser Region die Zeit für den Waldhonig angebrochen ist. «Es ist ein fliessender Übergang vom Frühlings- zum sogenannten Blatt- oder Waldhonig», sagt Peter Bürge.

Um das Wohl seiner Bienen besorgt, kontrolliert Peter Bürge regelmässig seine Völker. Bild: Urs M. Hemm

Wichtig ist, dass das Wetter jetzt einigermassen beständig bleibt, damit die Bienen fliegen können. Denn der Waldhonig wird nicht wie der Frühlingshonig aus Nektar gemacht. «Für den Waldhonig sammeln die Bienen den sogenannten Honigtau, was nichts anderes ist als die zuckerhaltigen Ausscheidungen von Blattläusen», erläutert Bürge. Sollte es aber viel regnen oder gar Hagel geben, wäscht dieser die Läuse von den Blättern und den Bienen bleibt nichts oder nur wenig zum Einsammeln.

Bleibe das Wetter aber so, wie es für die kommenden Tage vorausgesagt werde, rechne er mit einem guten Honigertrag aus dem Wald. «Wenn sich ein Bienenvolk damit einen genügend grossen Futtervorrat erarbeiten kann, dann wird es auch gesund und stark in den Winter gehen und bis im nächsten Frühling gut überleben können.»

Dennoch, auf Spekulationen wolle er sich nicht einlassen, denn die Natur sei und bleibe zum Glück unberechenbar. «Ich sage immer: Der Honig ist geerntet, wenn er im Glas ist. Bis es so weit ist, kann aber noch viel passieren.»