Bichler wird 125 Jahre alt: Wattwiler Elektrotechnikfirma schenkt sich einen Neubau, kann aber noch nicht feiern

Im neu gebauten Hauptsitz der Bichler+Partner AG wurden rund 10 Kilometer Kabel verlegt. In den Decken sorgt ein System mit 17000 Litern Wasser dafür, dass die gesamte Gebäudesubstanz gekühlt oder geheizt werden kann. Auf dem Dach wurden 186 Fotovoltaik-Panels verbaut. Diese belegen eine Fläche von 308 Quadratmetern und produzieren im Jahr etwa 58000 Kilowattstunden Strom. Was davon nicht sofort verwendet wird, fliesst für späteren Verbrauch in einen Energiespeicher.