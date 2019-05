Wissenschafter und Neugierige redeten über Jost Bürgi und sind sich einig: Er war ein Universalgenie

Zum dritten Mal beherrschte am Wochenende Jost Bürgis Andenken Lichtensteig. Während am Freitag Experten unter sich diskutierten, erlebte die Öffentlichkeit am Samstag eine kurze Geschichte der Zeitmessung.