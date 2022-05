Berufswelt Eine Woche im Zeichen der beruflichen Weiterentwicklung von Erwachsenen Vom 16. bis 21. Mai bieten die Berufs- und Laufbahnberatungen im Kanton St.Gallen Laufbahntage an. Diverse Veranstaltungen drehen sich um Themen wie Bewerbungen, Weiterbildungen und Laufbahnplanungen.

Im BIZ der Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg in Wattwil finden auch Erwachsene viele Informationen über die Berufswelt. Bild: PD

Berufsberatung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihren Weg in die Berufswelt suchen. Diese Meinung ist verbreitet, obwohl bei der Berufs- und Laufbahnberatung (BLB) Toggenburg in Wattwil ebenso viele Erwachsene beraten werden wie Schulabgänger. Erwachsene würden Rat suchen, weil sich die Berufswelt verändert.

«Im Laufe der Berufstätigkeit verändern sich die Anforderungen und die beruflichen Weichen werden oft mehrmals neu gestellt», sagt Cécile Ziegler, Leiterin der BLB in Wattwil. Mit den Laufbahntagen sprechen die sieben BLB-Standorte im Kanton St.Gallen explizit Erwachsene an.

Cécile Ziegler, Leiterin Berufs- und Laufbahnberatung Toggenburg. Bild: PD

An jedem dieser Tage gibt es Angebote zu verschiedenen Themen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Mütter, die nach einer Babypause ins Berufsleben zurückkehren wollen, Erwachsene, die einen Berufsabschluss nachholen möchten, oder Personen, die sich eine berufliche Neuorientierung überlegen – sie alle bekommen Antworten auf ihre Fragen. An den Anlässen gibt es auch praktische Hinweise zum Thema Bewerben oder wie man soziale Netzwerke nutzen kann.

«Die Zusammenarbeit untereinander ermöglicht uns eine breite Angebotspalette», sagt Cécile Ziegler. Sie ist überzeugt, dass die Distanzen überwindbar sind, wenn das Interesse für ein Angebot genügend gross ist. Die Teilnahme an allen Aktivitäten ist kostenlos.

In der freien Natur über Berufsweg nachdenken

Die BLB Toggenburg startet in dieser Woche wieder mit den Laufbahnspaziergängen. An drei Mittwochabenden (18. Mai, 25. Mai und 1. Juni) starten um 18 Uhr gemütliche Wanderungen durch die Natur, auf denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Standortbestimmung vornehmen können.

Zu Beginn der ersten Wanderung erhalten sie ein Notizbuch, in welches sie ihre Gedanken schreiben können. Denn anhand von Impulsen befassen sie sich mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Was sich daraus entwickelt, ist offen und individuell. Es sei aber eine gute Möglichkeit, um bewusst über den Berufsweg nachzudenken und eine Standortbestimmung zu machen, sagt Cécile Ziegler.

Informationen in den Berufsinformationszentren suchen

Abgeschlossen werden die Laufbahntage am Samstag, 21. Mai. An diesem Tag sind die Berufsinformationszentrum (BIZ) im ganzen Kanton geöffnet. Es gibt unter anderem Informationen über Möglichkeiten bei Aus- und Weiterbildungen. In Wattwil besteht an diesem Tag ausserdem die Möglichkeit, ein Vorstellungsgespräch zu üben und ein Feedback zu erhalten.