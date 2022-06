Berufswahl Trainings mit Freiwilligen machen Jugendliche fit für die Bewerbung Die Lehrstellensuche ist eine wichtige und herausfordernde Zeit für Jugendliche. In Bewerbungstrainings üben sie das Bewerbungsgespräch mit Freiwilligen aus Privatwirtschaft und Gesellschaft. Das Angebot wird häufig genutzt – zuletzt erstmals in Bazenheid.

Lea Bischof von der Berufs- und Laufbahnberatung Wil übt mit der Schülerin in Bazenheid ein Bewerbungsgespräch. Bild: PD

Warum möchtest du diese Lehrstelle? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Diese typischen Fragen eines Bewerbungsgesprächs sind nicht immer leicht zu beantworten, insbesondere wenn man 14 oder 15 Jahre alt ist und sich das erste Mal bewirbt.

Pro Juventute unterstützt Jugendliche in diesem Prozess mit kostenlosen Bewerbungstrainings für Schulklassen. Die Gespräche werden von berufserfahrenen Fachpersonen geführt, die sich mit Bewerbungsprozessen auskennen und sich im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes für das Bewerbungstraining engagieren.

Freiwillige geben ihr Wissen weiter

Im Rahmen des Bewerbungstrainings wird mit jeder Schülerin, mit jedem Schüler individuell ein Bewerbungsgespräch geübt sowie die Bewerbungsunterlagen geprüft. In einem Reflexionsgespräch besprechen die Trainerin oder der Trainer gemeinsam mit der oder dem Jugendlichen die Ergebnisse und halten Entwicklungspotenzial fest.

Die Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute koordiniert die Trainings in der Region, darunter vor kurzem auch erstmals an der Oberstufe in Bazenheid, wo mit zwei Klassen solche Trainings stattfanden. Die Klassenlehrerin Monika Näf sagt: «Als Lehrpersonen müssen wir uns sehr bemühen, um am Puls der Wirtschaft zu bleiben und haben wenig Kenntnisse darüber, wie Bewerbungsgespräche ablaufen. Deshalb ist es für uns ideal, dass beim Angebot von Pro Juventute erfahrene Berufsleute mit unseren Schülerinnen und Schüler üben.»

Dies sei ein wichtiger Teil im Berufswahlprozess, in dem sie die Jugendlichen begleitet. «Als Lehrerin einer Realklasse ist es mein wichtigstes Ziel, zum Ende der Schulzeit für alle Schülerinnen und Schüler eine wirklich passende Anschlusslösungen zu haben.»

In Bazenheid simulierten während zweier Tage insgesamt sieben Volunteers mit 29 Schülerinnen und Schülern jeweils in stündigen Einzelgesprächen Bewerbungssituation und gaben ihnen wichtige Tricks und Tipps mit, worauf im Bewerbungsgespräch geachtet werden sollte.

Grosses Interesse an den Bewerbungstrainings

Rabea Huber, Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz von Pro Juventute, sorgt dafür, dass das Angebot den Schulen und Unternehmen in der Region bekannt ist. «Insgesamt hat die Nachfrage nach dem Angebot der Bewerbungstrainings in der Ostschweiz seit dem Start der Regionalstelle vor anderthalb Jahren sehr stark zugenommen», sagt sie. In den Regionen Wil und Toggenburg werden dieses Jahr neben Bazenheid auch Bewerbungstrainings an den Schulen in Bütschwil, Bronschhofen und Wattwil durchgeführt.

«Das Angebot von Pro Juventute ergänzt unsere Angebote zum Thema Bewerben ideal», sagt Lea Bischof von der Berufs- und Laufbahnberatung in Wil. Sie war selber viele Jahre in Personalabteilungen von Unternehmen tätig und dort auch für die Rekrutierung von Mitarbeitenden und Lernenden verantwortlich.

In Bazenheid war sie für Pro Juventute einen Tag als Volunteer-Trainerin im Einsatz und führte mit den Jugendlichen Trainings durch. «Die Jugendlichen können in diesen Probe-Interviews erste Erfahrungen sammeln. So sind sie selbstsicherer, wenn es in einem Bewerbungsgespräch dann tatsächlich um ihre Wunsch-Lehrstelle geht.»