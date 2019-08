Beni Giger aus Nesslau führt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest die Regie für SRF Beni Giger wird während insgesamt 17 Stunden Live-Übertragung im Einsatz stehen. Dieses Jahr ist er bereits zum siebten Mal für die Regie am «Eidgenössischen» zuständig. Pascal Schönenberger

Beni Giger sitzt am Wochenende für 17 Stunden Live-Übertragung an seinem Arbeitsplatz im Regiewagen. (Bild: Pascal Schönenberger)

Dieses Wochenende schaut die ganze Schweiz nach Zug. Über 350'000 Zuschauer werden in der Zentralschweiz am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) erwartet.

Weiter werden bis zu einer Million Zuschauer das Schwingfest am Fernseher verfolgen und gespannt zuschauen, wenn am Sonntag der neue Schwingerkönig gekürt wird. Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) überträgt das Fest während zwei Tagen live.

Beni Giger aus Nesslau arbeitet als Regisseur für Sportübertragungen, beispielsweise Skirennen und Schwingfest. Beim ESAF in Zug ist er dafür verantwortlich, was SRF den Zuschauern an den Bildschirmen zeigt.

Zwei Tage voller Spannung

Zusammen mit seinem Team produziert und schneidet er das Signal für die Welt. Im Regiewagen, der hinter dem Stadion abgestellt ist, herrscht während zwei Tagen Höchstspannung. Da muss jeder Handgriff sitzen.

Dem Nesslauer unterstehen alle Kameras und die gesamte Regie. Das heisst, bei ihm fliessen die Bilder von allen zwölf Kameras zusammen. Er sichtet das ganze Material und stellt daraus den Inhalt für die Live Übertragung zusammen.

Dabei muss er sich bei jeder einzelnen Person darauf verlassen können, dass sie bei seinem Kommando bereit ist und die entsprechenden Bilder liefert. Während zwei Tagen fordert Beni Giger von seinen Arbeitskollegen höchste Konzentration – dies für 17 Stunden Live-Übertragung.

Rundgang bei SRF in Zug

Das Schweizer Radio und Fernsehen öffnet jeweils am Freitag vor dem Schwingfest die Türen und zeigt seine Infrastruktur. Dieses Mal konnte nebst dem Studio und den Plätzen der Kommentatoren auch Beni Gigers Arbeitsort besichtigt werden.

Sein Reich ist der Regiewagen, wo auch er selbst Rede und Antwort stand. Auf die Frage was der Unterschied zwischen Skirennen und Schwingen sei, antwortete Giger: «Bei einem Skirennen bediene ich bis zu 21 Kameras. Somit ist ein Skirennen um einiges grösser als das Schwingfest.» Dennoch: Sowohl der Regiewagen in Zug als auch die Arbeit des Nesslauers aus dem Königsdorf sind für einen Laien sehr beeindruckend.

Zum siebten Mal am ESAF für die Regie verantwortlich

Beni Giger ist bereits zum siebten Mal an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest verantwortlich für die Regie und hat bereits lange Erfahrung mit dem Schwingsport. 1998, als Jörg Abderhalden Schwingerkönig wurde, war Giger das erste Mal als Regisseur dabei.

In der aktuellen Saison war Giger bereits am Schwingfest auf dem Stoos, am Nordostschweizer Schwingfest in Hallau und auf der Schwägalp – seinem Lieblingsfest – für SRF im Einsatz.

Beni Giger erklärt den Aufbau der Regie. (Bild: Pascal Schönenberger)

30 Personen und zwölf Kameras

Insgesamt hat das Schweizer Fernsehen über vier Kilometer Kabel in der Arena von Zug verlegt. Nebst acht von Personen bedienten Kameras, hat Beni Giger noch vier weitere im Einsatz, die aus der Regie gesteuert werden. Die «Spider-Cam», welche an vier Seilen und vier Kranwagen installiert ist, schwebt während dem Tag durch die Arena.

100 Meter hinter der Arena hat er ausserdem eine weitere Kamera auf einem Kran montiert, welche über die Arena in Richtung Zugersee filmt. Damit fängt Beni Giger die Kulisse von oben ein. «Eine Drohne darf heutzutage natürlich nicht fehlen», sagte er beim Rundgang. Diese darf dank einer speziellen Bewilligung am Schwingfest fliegen.

ESAF wird auch ins Ausland ausgestrahlt

Neu hat Giger eine Kamera installiert, welche im Brunnen platziert ist, zur Hälfte im Wasser und zur anderen Hälfte an der Luft. Insgesamt arbeitet der Toggenburger mit 30 Personen für das Weltsignal zusammen.

Das ORF überträgt das Signal von SRF im Stream und auch das ZDF wird vor Ort sein. Somit können Zuschauer in Deutschland und Österreich das Können der Schwinger und die Arbeit von Beni Giger ebenfalls bestaunen.