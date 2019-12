Belehrungen und Vorträge des Pfarrherrn als Zweck: Der Mütter- und Frauenverein Bazenheid wurde im Dezember 1919 von einem Mann gegründet Die katholische Frauengemeinschaft Bazenheid feiert 2019 ihr «100-Jahr-Jubiläum». Mit einem Jubiläumsapéro am 19. Dezember beginnen die Feierlichkeiten, die sich über das Jahresende hinaus erstrecken.

Der Vorstand 2019, oben von links: Céline Rickenbach, Denise Bernhardsgrütter, Brigitte Helg und Lisa Egli. Unten von links: Manuela Winteler (Präsidentin) und Jeannine Rütsche. Bild: PD

Belehrungen und Vorträge des Pfarrherrn waren zwei Zwecke, die bei der Gründung des Mütter- und Frauenvereins im Dezember 1919 angeführt wurden. Darüber hinaus hatte sich der Verein zum Ziel gesetzt, Geld zu sammeln, um im Umfeld des Dorfes Gutes zu tun.

Geld für gute Zwecke wird noch immer gesammelt – heute kommt es auch Bedürftigen von ausserhalb zugute. Belehrungen und Vorträge seitens des Pfarrers sind hingegen in den Hintergrund getreten. Heute gelten die Prioritäten einem friedlichen Miteinander.

Dieses beinhaltet etwa das Erstellen eines Jahresprogramms, aus dem die Frauen aus einem grossen Angebot an Kursen und Ausflügen auswählen können.

Beitrag zu einem aktiven Dorf leisten

«Im Gegensatz zu den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts sehen wir heute unsere Aufgabe nicht mehr darin‚ ungeschickten Hausfrauen Hausbesuche zu machen und ihnen das ‹Flicken beizubringen›, wie wir es in alten Protokollen belegt finden. Vielmehr wollen wir die Frauen im Dorf unterstützen und unseren Teil zu einem intakten Dorfleben beitragen», sagt Manuela Winteler, die an der Hauptversammlung im letzten Januar das Präsidentenamt von Marta Baumgartner übernommen hat.

Das Gründungsprotokoll des Müttervereins und Frauenvereins Bazenheid ist mit Dezember 1919 datiert. Bild: PD

Nicht mehr ganz wie anno dazumal verhält es sich mit dem Jahresbeitrag. Mit 20 Franken ist dieser in den letzten hundert Jahren um das Zwanzigfache angestiegen, betrug er doch 1919 noch einen Franken. Die Geselligkeit wird aber auch heute grossgeschrieben. Ob Maiandacht, Kurse, Spielabende oder Ausflüge, gerne wird gemütlich zusammengesessen und geplaudert.

So auch an der Hauptversammlung, die durchaus bis in die Morgenstunden dauern kann. Diese sei jeweils der Startschuss ins neue Jahr, in dem der Gemeinschaftsgedanke zum Vorschein komme. «Von den rund 270 Frauen aller Altersstufen, die Mitglieder in unserem Verein sind, findet mehr als die Hälfte den Weg ins Pfarreizentrum», erklärt Winteler weiter. Der Abend beinhaltet zum einen den geschäftlichen Teil, darüber hinaus kommt die Sparte Unterhaltung ebenfalls nicht zu kurz.

Schöggeliverkauf als wichtige Einnahmequelle

Zu guter Letzt erfreut sich der «Schöggeliverkauf» grosser Beliebtheit. Dessen Reingewinn dafür eingesetzt wird, Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu unterstützen.

Die Unterstützung von Menschen ist seit der Gründung ein grosses Thema. So wurde zum Beispiel 1957 die Mütterberatung eingeführt und 1960 eine Hauspflegeinstitution eingerichtet. Aber nicht nur im Dorf wird geholfen; an verschiedenen Anlässen wird immer wieder gesammelt und der Erlös gespendet; Mütter in Not, Kinderkrebshilfe oder auch der Ortsverein von Blauring und Jungwacht sind nur einige Spendenziele der letzten Jahre.

Die Hauspflege Bazenheid ist im Jahr 1960 gegründet worden. Bild: PD

Seit vielen Jahren darf die Frauengemeinschaft Bazenheid auf viele Mitglieder und Helfer zählen. Sei es beim Kuchen backen, Liturgien gestalten, Rorate-Zmorge zubereiten, dem Jahrmarktstand, der Vorstandsarbeit und vieles mehr. Mit Motivation und Freude gelingt das Miteinander. «Ein grosser Dank gilt allen, die den Verein die letzten 100 Jahre aufgebaut, geführt, unterstützt und mitgestaltet haben», sagt Winteler abschliessend.