Bei der Bilderausstellung anlässlich des Bazenheider Winterzaubers trifft Traditionelles auf Modernes Annemarie Hugentobler und Dorli Kläger sind die zwei Künstlerinnen, die am Dienstagabend zur Vernissage der 45 Tage dauernden Ausstellung einluden.

Am Dienstagabend durfte Hans «Hasä» Stadler die Malerinnen Dorli Kläger (links) und Annemarie Hugentobler zur Vernissage der dauerhaften Bilderausstellung während des Winterzaubers begrüssen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der 45-tägige Bazenheider Winterzauber wartet wöchentlich mit Veranstaltungen auf, welche das Volk in Scharen zur Sportanlage im Ifang lockt.

Das Kontrastprogramm zu diesem manchmal etwas hektischen Treiben bietet die dauerhafte Bilderausstellung von Dorli Kläger und Annemarie Hugentobler. Wer sich Zeit nimmt, taucht ein in eine Welt, in der Traditionelles auf Modernes trifft, was zu einer wohltuenden Kombination führt.

Von der bäuerlichen Tradition beeinflusst

Hier Dorli Kläger, die mit ihren Bildern Jung und Alt gleichermassen anspricht. Ihre Lieblingssujets sind das Brauchtum und die bäuerliche Tradition, die sie mit Viehschauen, Alp-Aufzügen und Alp-Abfahrten zum Ausdruck bringt. Menschen in ihren traditionellen Trachten gehören dabei genauso dazu wie die Tiere, die auf einem Bauernhof leben. Ihre Botschaft lautet: Ein friedliches Zusammensein. Die Malerin stammt ursprünglich aus Einsiedeln, lebt aber seit vielen Jahren in Bazenheid.

Dort Annemarie Hugentobler, die in Oberuzwil aufgewachsen ist und heute in Zuzwil lebt. Sie repräsentiert einen anderen Malstil, arbeitet mit diversen Materialien wie Holz, Stoffen, Gips, Modelliermasse oder Pigment und holt sich ihre Ideen in der Natur. In Bazenheid sind von ihr als Holzballaden bezeichnete Kunstwerke ausgestellt, die gemäss ihrer Aussage sehr gut ins Holzchalet passen, auf einem weissen Hintergrund aber genauso zur Geltung kommen. «Ich freue mich, dass so viele Menschen trotz der hektischen Weihnachtszeit den Weg hierher gefunden haben», sagte Annemarie Hugentobler.

Örtliche und regionale Künstler berücksichtigen

Für Hans «Hasä» Stadler, der im OK-Winterzauber für die Events zuständig ist, ergänzt die Bilderausstellung den Veranstaltungskalender ideal: «Unser Credo war die Berücksichtigung örtlicher und regionaler Kunstschaffender.

Mit Dorli Kläger und Annemarie Hugentobler ist uns dies gelungen.» Abgerundet wurde die Vernissage durch den «Innerrhödler» Leo Inauen, der seit vielen Jahren in Bazenheid lebt und arbeitet und die Anwesenden mit dem Schwyzerörgeli unterhielt.