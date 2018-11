Bazenheider Trainer vor dem Absprung Gerüchten zufolge soll Heris Stefanachi in der Winterpause zu Brühl wechseln. Sportlich erleidet der FC Bazenheid bei der 3:4-Niederlage gegen Wil 2 einen weiteren Rückschlag. Urs Nobel/Beat Lanzendorfer

Die Gerüchteküche brodelte seit geraumer Zeit. Erstmals tauchten sie vor rund 14 Tagen auf. Vorerst versuchten die Bazenheider Verantwortlichen diese unter dem Deckel zu halten, um die Mannschaft nicht zu verunsichern und die Vorrunde in Ruhe abschliessen zu können.

Im Nachhinein darf festgestellt werden: Das Vorhaben ist gründlich missglückt. Bazenheid hat in der Zeit der Unsicherheit zweimal gegen den Tabellenletzten verloren – vor Wochenfrist zu Hause gegen Frauenfeld, am Samstag bei Wil 2 – und die vorher glänzend herausgespielte Ausgangslage leichtfertig vergeben.

Statt als Tabellenführer in die Winterpause zu gehen, haben sich die Alttoggenburger einen Fünf-Punkte-Rückstand gegenüber Spitzenreiter Kreuzlingen eingehandelt. Offiziell ist der Wechsel von Heris Stefanachi zu Brühl noch nicht vollzogen. Die Vollzugsmeldung dürfte allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Zuschauer sehen ein spektakuläres Spiel

Gespielt wurde am Samstagabend in der IGP-Arena auch noch. Dabei hatten sich die Bazenheider vorgenommen, nicht noch einmal gegen einen Tabellenletzten als Verlierer vom Platz zu gehen.

Trainer Stefanachi war allerdings frühzeitig zu einer Umstellung gezwungen, weil sich Mittelfeldspieler Luis eine Verletzung zuzog und nicht mehr weiterspielen konnte. Zu jenem Zeitpunkt lautete das Resultat nach einem Freistosstreffer von Ajet Sejdija und dem Ausgleich durch Christoph Gebert aus dem Spiel heraus 1:1.

Die Führung für den FC Bazenheid gelang Mirco Jungblut, der einen Freistoss in die Gefahrenzone vor dem gegnerischen Tor zirkelte und der Ball zu seinem eigenen Erstaunen den direkten Weg in die Maschen fand.

Mit Schneider verletzt sich ein zweiter Spieler

Als mit Beat Schneider ein weiterer Akteur aus Verletzungsgründen ungewollt ausgewechselt werden musste, wurden die Wiler immer stärker und glichen nicht unverdient aus. Sie gingen durch den zweifachen Torschützen Rezart Hoxha sogar 3:2 in Führung, ehe wiederum Gebert mit einem Kopfball der Ausgleich gelang.

Das war knapp zehn Minuten später, als Trainer Stefanachi alles auf eine Karte setzte, diverse Umstellungen vornahm und nur noch mit drei Verteidigern spielen liess. Diese wohl mutige Variante ging jedoch nicht auf. Mit dem letzten Angriff vor dem Abpfiff nutzten die Wiler den freien Raum und trafen durch Agron Selimi zum 4:3. Der Schiedsrichter pfiff daraufhin die Partie direkt ab und liess nicht mehr anspielen.

Eine erfolgreiche Ära dürfte zu Ende gehen

Sollte sich das Gerücht bestätigen und Stefanachi die Bazenheider tatsächlich verlassen, endet eine fünfeinhalbjährige, sehr erfolgreiche Ära. Der 38-Jährige hat im Sommer 2013 das Traineramt von Sven Baumann übernommen, der damals interimistisch eingesprungen ist, nachdem sich die Toggenburger zuvor von Urs Bischofberger getrennt hatten.

In der Folge erreichte Stefanachi dreimal in Folge Platz 2, ehe ihm 2017 der Aufstieg in die 2. Liga Interregional gelang. Bazenheid wusste auch dort zu gefallen und schloss die erste Saison im letzten Sommer auf Platz 5 ab.

2. Liga Interregional - Gruppe 6 FC Wil U20 – FC Bazenheid 4:3 (1:2) Bergholz – 250 Zuschauer – SR Valton Ristemi – Tore: 18. Sejdija 1:0, 20. Gebert 1:1, 41. Jungblut 1:2, 56. Hoxha 2:2, 66. Hoxha 3:2, 68. Gebert 3:3, 95. Selimi 4:3. FC Wil: Eugster; Montalbano (75. Lupo), Gülünay, Beka, Shaqiri; Sadiku (65. Ismaili), Sejdija (82. Edmir Selimi), Scholz; Foniqi, Hoxha, Agron Selimi. FC Bazenheid: Bernet; Jungblut, Früh, Peters, Baumann (75. Gomes Goncalves); Schneider (53. Anic), Luis 30. (Mlinaric), Gebert; Titaro, Misini (Lopes Gomes), Sekkour.

