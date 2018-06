Bazenheider Stiftung für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung blickt auf erfolgreiches Jahr zurück Die "Erika Baumgartner-Stiftung – Futhura" in Bazenheid war im vergangenen Jahr konstant hoch ausgelastet. Ihr niederschwelliges Angebot entspreche einem wachsenden Bedürfnis, heisst es seitens des Stiftungsrats. Sabine Schmid

Die Erika-Baumgartner-Stiftung – Futhura in Bazenheid bietet Wohn- und Lebensraum für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Die «Erika Baumgartner-Stiftung – Futhura» in Bazenheid zieht eine erfolgreiche Bilanz vom vergangenen Jahr. Dies sei dank guter Auslastung möglich gewesen, schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung. Die private, nach ihrer Gründerin Erika Baumgartner benannte Stiftung, ist seit Jahren erfolgreich in der Betreuung und Wiedereingliederung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung tätig.

Ihrer langfristig angelegten Strategie entsprechend, entwickelt Futhura ihr Angebot kontinuierlich weiter. Insbesondere investiert die Stiftung in die ständige Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Die hohe Qualität von Futhura wird nicht nur vom Amt für Soziales des Kantons St. Gallen gelobt, sondern auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden sehr geschätzt, wie unsere jährlichen Erhebungen zur Qualitätssicherung zeigen», erklärt Stiftungsratspräsident Raphael Kühne.

Niederschwelliges Angebot entspricht dem Bedürfnis

In der periodischen Überprüfung der Strategie im vergangenen Jahr konnte der Stiftungsrat feststellen, dass das kombinierte niederschwellige Angebot der Futhura für Menschen jeden Alters mit Wohnmöglichkeiten in der Gemeinschaft oder auch individuell in Studios den heutigen Bedürfnissen entspricht. Dies hat nicht zuletzt mit der steigenden Lebenserwartung zu tun, wie auch die St. Galler Regierung in ihrem Bericht «Angebote für erwachsene Menschen mit einer Behinderung im Kanton St. Gallen» vom März 2018 aufzeigte.

Ebenfalls einem steigenden Bedürfnis entspricht Futhura mit einem Ausbau ihres Angebots an Tagesstruktur-Plätzen, den sie 2017 vorgenommen hat. «Gerade für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung ist es oft schwierig, einen Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden, und nicht alle unserer Bewohnerinnen und Bewohner können in spezialisierten Einrichtungen arbeiten», erklärt Geschäftsführer Manuel Enzler. «Die Möglichkeit, bei uns in der Institution im Betrieb mitarbeiten zu können, ist deshalb ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots.» Besonders erfreulich ist für Manuel Enzler der gute Ruf von Futhura sowohl bei den einweisenden Stellen als auch im Dorf Bazenheid.

«Gute Beziehungen zu unserem Umfeld sind für unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie auch für uns sehr wichtig», betont er. «Wir kaufen nach Möglichkeit in Bazenheid ein, vergeben Aufträge an lokale Unternehmen, und unser interdisziplinäres Team steht im ständigen Austausch mit den einweisenden Stellen und zuständigen Ärzten.»