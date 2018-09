Bazenheider Rückschlag bei Schlusslicht Dübendorf Bazenheid kommt in Dübendorf trotz vieler Chancen nicht über ein 1:1 hinaus. Beat Lanzendorfer

Das Tor von Titaro (weisses Trikot) reichte nicht, um Bazenheid den Sieg zu bescheren. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Zehnmal hatte Bazenheid in den zwei vorangegangenen Spielen getroffen. Von dieser Effizienz war am Sonntag allerdings nichts mehr zu sehen. Das 1:1 gegen Schlusslicht Dübendorf ist so enttäuschend wie unnötig.

Ähnlich sieht es Captain Dejan Baumann: «Es war heute ein Gewürge. Leider sind wir noch nicht in der Lage, wenn es einmal weniger gut läuft, einen Vorsprung über die Runden zu schaukeln. Hinzu kommt die ungenügende Chancenauswertung. Wir hätten das 2:0 schon lange vor dem Ausgleich machen müssen.»

Grosschancen im Multipack vergeben

Mit seiner Aussage lag er genau richtig. Waren die Bazenheider vom Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft, resultierte aus dieser Überlegenheit lediglich ein Tor, das Titaro nach schöner Vorarbeit von Schneider schoss. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen vorerst wenig. Die Toggenburger blieben am Drücker, verpassten es aber, nachzulegen. Allein Schneider, Titaro, Anic und Früh vergaben sogenannt Hundertprozentige.

Als es nach gut einer Stunde immer noch «nur» 0:1 stand, war zu spüren, hier könnte sich noch etwas Ärgerliches anbahnen. So kam es. Dübendorf spielte immer mutiger auf, verliess sein defensives Schneckenhaus und verursachte plötzlich Panik in der Gästeabwehr. Der Ausgleich durch Pergolis war daher nicht einmal unverdient. In der Schlussphase hätte das Spiel sogar auf beide Seiten kippen können. Ein strahlend schöner Sonntagnachmittag endete nach dem Aufwärtstrend der letzten Wochen mit einer Ernüchterung.

