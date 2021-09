BAZENHEID Zuckerwatte, Magenbrot und Säulirennen zogen Erwachsene, Jugendliche und Kinder an Prachtswetter am Samstag verhilft dem traditionellen Jahrmarkt zu einem Grossansturm.

Die Menschen flanierten zahlreich über das Bahnhofareal. Bild: Christoph Heer

Ob jung oder alt, ob gross oder klein, allesamt genossen sie den kleinen, aber feinen Markt, mit seiner ganz besonderen Atmosphäre, welche er auf dem Bahnhofareal versprüht. Spannend wird es, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, beim Säulirennen, klebrig beim Zuckerwattenstand und ehrgeizig beim Luftgewehrschiessen.

Geschicklichtkeitsspiele erfordern volle Konzentration. Bild: Christoph Heer

Die Erwachsenen geniessen derweil einen kühlen Drink oder bewegen sich stöbernd von Marktstand zu Marktstand. Hier ein Lederportemonnaie, dort ein Taschentuch. Hüben ein Schnäpschen probiert und drüben ein Stück Käse gekauft. Es hat alles, was ein Jahrmarkt braucht.

Das Karussell kam bei den Kleinen sehr gut an. Bild: Christoph Heer

Da gehören natürlich auch die vielen Besucher, die stundenlang der Marktmeile entlang flanieren, dazu. Das meistgesehene Souvenir ist und bleibt auch hier der Heliumballon. In unterschiedlichsten Formen – meist als Tiere oder Comicfiguren – fliegen sie an den Handgelenken der Kinder befestigt in der Höhe mit.

Ein kleiner Junge verliert jedoch seinen Mickey-Mouse-Ballon ganz unverhofft, Tränen schiessen in seine Augen, als er den Ballon in die Luft entschwinden sieht; kein Problem, denkt sich Papa und holt geschwind einen neuen. Diesmal einen Hello-Kitty-Ballon. Ob dieser jedoch den Ansprüchen des Jungen gerecht wird?