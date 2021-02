Bazenheid Warum die Kirche das zweite Zuhause von Ueli Lüber war und weshalb er es nun an der Zeit findet, dieses zu verlassen Der Bazenheider Ueli Lüber setzte sich während über 50 Jahren für die evangelische Kirche in der Gemeinde Kirchberg ein. Die letzten 18 Jahre als Mesmer. Seine Ehefrau Judith war dabei fast immer an seiner Seite.

Ueli Lüber und Ehefrau Judith gehen es in Zukunft etwas ruhiger an. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe mit 18 mit der Betreuung der Sonntagsschulkinder angefangen», sagt Ueli Lüber. 57 Jahre später möchte er es mit dem Rücktritt als Mesmer in Zukunft etwas ruhiger angehen lassen.

Nach seiner Tätigkeit als Helfer der Sonntagsschule gehörte er 23 Jahre dem evangelischen Kirchenvorstand an. Zuerst als Beisitzer, dann während 21 Jahren als Kassier. Im Herbst 2003 hat er dann noch mit einem 20-Prozent-Pensum die Mesmertätigkeit in Bazenheid übernommen. «Als ein Engpass entstand, füllte ich diese Funktion von 2004 bis 2009 auch in Kirchberg aus.»

Als Katechet unterrichtete er auch rund 15 Jahre Kinder in Unterrindal, Kirchberg und Bazenheid im paritätischen Religionsunterricht – also sowohl evangelische als auch katholische Schülerinnen und Schüler. In guter Erinnerung bleiben ihm ebenfalls die Taizé- und Konfirmationslager, welche Ueli Lüber zusammen mit seiner Frau Judith viele Jahre begleitete.

Wenn der Pfarrer zu spät kommt

In den knapp zwei Jahrzehnten Mesmertätigkeit arbeitete er mit den drei Pfarrherren Peter Haueis, Jeremias Treu und zuletzt mit Martin Schweizer zusammen. Besonders amüsant sei es mit Peter Haueis gewesen. «Es ist vorgekommen, dass die Kirchenglocken beim Einläuten länger als die vorgesehenen zehn Minuten zu hören waren. Dies kam dann vor, wenn sich Pfarrer Haueis verspätete und der Gottesdienst nicht pünktlich beginnen konnte», erzählt Lüber lachend.

Er hätte die Glocken dann etwas länger läuten lassen. Das sei möglich gewesen, weil sie noch manuell eingestellt werden konnten. Ueli Lüber erinnert sich auch an jenes Jahr, als die Krippenfiguren beim Bazenheider Adventsfenster verschwunden seien.

«Wir vermuteten einen Diebstahl, doch dann stelle sich heraus, dass Pfarrer Haueis sie kurzfristig für den Gottesdienst in Kirchberg benötigte und uns nicht informierte.»

Er hätte viele schöne Erlebnisse erleben dürfen, einige hätten ihn aber auch nachdenklich gestimmt. «Das Endläuten mir bekannter Menschen ging mir jeweils sehr nahe.»

Rund 30 Veranstaltungen im Jahr

Die Pflege der Innenräume der Kirche sowie des Aussenbereichs hätten ihm auch nach vielen Jahren immer noch Freude bereitet. Ebenso die Vorbereitung auf einen Gottesdienst oder das Einrichten des Kirchgemeindehauses für Anlässe aller Art.

«Im Verlaufe des Jahres waren es rund 30 Veranstaltungen, darunter Bazare, Suppentage, Seniorennachmittage, Theateraufführungen, Weihnachtsfeiern und die Anlässe des Frauenvereins.» Bei unverhoffter Abwesenheit oder für die Ferien seien sie jeweils dankbar gewesen, in der Person von Madlen Stadler eine Vertretung gefunden zu haben.

Wie wird Ueli Lüber die Zeit ausfüllen, die er bisher der Kirche zur Verfügung stellte? «Ich halte mich an den Ratschlag von Pfarrer Peter Haueis, den er mir vor Jahren mit auf den Weg gab, als ich das Amt des Kassiers niederlegte.»

Dieser lautete: Es kommt die Zeit, in der man etwas aus der Hand geben und den Jüngeren Verantwortung übertragen soll. Die Bereitschaft loszulassen sei auch etwas Grosses. «Nach dem Loslassen bleibt nun vermehrt Zeit, mich dem grossen Umschwung rund um unser Haus zu widmen.»

Katholische und Evangelische getrennt

Heute gibt es eine evangelische Kirche in Kirchberg und ein evangelisches Kirchgemeindehaus in Bazenheid. Das war bis in die 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts noch anders. Wer in Bazenheid der evangelischen Glaubensgemeinschaft angehörte, musste zum Gottesdienst in die katholische Kirche nach Kirchberg.

Lüber sagt: «Wir genossen dort sozusagen Gastrecht.» Er wisse auch von Erzählungen, dass früher Gottesdienste im Schulhaus Neugasse Bazenheid stattgefunden hätten. Und Ehefrau Judith ergänzt: «Der Kindergarten und die Sekundarschule sind gemischt geführt worden, auf der Primarstufe waren die katholischen und evangelischen Schülerinnen und Schüler aber getrennt.»

Vor über sechzig Jahren sei dann die evangelische Kirche in Kirchberg gebaut worden und fast zeitgleich das evangelische Kirchgemeindehaus in Bazenheid. Bis vor etwa zwei Jahrzehnten fanden die evangelischen Verstorbenen der Gemeinde Kirchberg ihre letzte Ruhestätte ausschliesslich auf dem Friedhof in Kirchberg. Mittlerweile seien Bestattungen auch auf dem Bazenheider Friedhof möglich.