Bazenheid Rochaden und Erfolg bei Tiermehlfabrik in Bazenheid Im vergangenen Jahr kam es bei der TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid zu diversen personellen Veränderungen. Zudem konnte das Unternehmen 2020 ein erfolgreiches Geschäftsjahr verbuchen.

Harald Lüling (links), Geschäftsführer bis 2020, Verwaltungsratspräsident Guido Graf sowie Urs Sommer, Geschäftsführer ab 2021. Bild: PD

(bro) Die TMF Extraktionswerk AG in Bazenheid verarbeitet tierische Nebenprodukte zu Tiermehl oder Fett. 2020 ist es bei der TMF zu diversen personellen Rochaden gekommen, wie es in einer Medienmitteilung zur Generalversammlung vom vergangenen Freitag heisst. Der Luzerner Regierungsrat Guido Graf wurde neuer Verwaltungsratspräsident. Er hat Philipp Stähelin abgelöst, der vor neun Jahren zur TMF kam.

Weiter erfolgte auch ein Wechsel in der Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat wählte im Herbst 2019 den St.Galler Urs Sommer zum Nachfolger von Harald Lüling, der per Ende Dezember 2020 pensioniert wurde. Lüling habe durch sein jahrelanges Schaffen die TMF fortlaufend modernisiert, in den Bereichen der Energie und Umwelt die Anlage perfektioniert, für eine stabile finanzielle Basis gesorgt und somit das Unternehmen für die Zukunft bestens gerüstet.

Erfolgreiches Geschäftsjahr

Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, blickt die TMF auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Sie verarbeitete rund 48'100 Tonnen tierische Nebenprodukte – 2100 Tonnen mehr als budgetiert.

Bei einem Gesamtumsatz von rund 10,8 Millionen Franken hat die TMF einen Jahresgewinn von 436'000 Franken erwirtschaftet. Private wie öffentliche Kunden hätten auch dieses Jahr von Rückzahlungen entsprechend ihrer angelieferten Tonnage profitiert. Ebenfalls Nutzniesser des guten Geschäftsabschlusses ist laut TMF die Gemeinde Kirchberg, welche wiederum einen Betrag erhält, der für spezielle Projekte zu Gunsten der Bevölkerung zur Verfügung steht.