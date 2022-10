Regionalfussball Bazenheid zeigt sich in der 2. Liga Inter von seiner besten Seite und bezwingt Adliswil auswärts mit 4:0 Vor einer Woche sind die Toggenburger nach der Niederlage gegen Rorschach-Goldach erneut zurück auf einen Abstiegsplatz gefallen. Dass sie allerdings nicht dorthin gehören, haben sie am Samstag im zürcherischen Adliswil eindrücklich demonstriert. Der Tabellenneunte der Gruppe 5 hatte bei der 0:4-Niederlage gegen die Bazenheider nicht den Hauch einer Chance.

Philipp Roth, am Ball, schoss beim 4:0 in Adliswil zwei Tore. Im Hintergrund scheint sich Roman Scardanzan bereits vorzeitig zu freuen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Bazenheider haben die unglückliche Niederlage vor Wochenfrist gegen Rorschach-Goldach gut verdaut und fertigen auswärts Adliswil mit 4:0 ab. Das Resultat stand bereits bei Halbzeit fest.

Präsident Danny Lüthi zeigte sich nach Spielschluss hochzufrieden und sprach von einem verdienten Sieg: «Das heute war eine tolle Teamleistung, in der sich jeder für den andern aufgeopfert hat. Wenn wir die uns bietenden Chancen in der zweiten Halbzeit etwas konsequenter ausgenutzt hätten, wäre der Sieg noch höher ausgefallen.»

Adliswil verschiesst einen Elfmeter

Die grösste Möglichkeit zu einem Ehrentreffer vergab Adliswil nach 50 Minuten. Pietro Scardanzan hatte seinen Gegenspieler im eigenen Strafraum etwas fahrlässig zu Fall gebracht, worauf der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt zeigte. Dem Heimteam blieb die Resultatverbesserung aber verwehrt, weil der Ball nur an die Latte prallte.

Aber auch ein Erfolgserlebnis des Heimteams hätte am Ausgang der Partie kaum etwas verändert. Bazenheid wirkte von Anfang an hoch konzentriert, was nach 19 Minuten mit dem 1:0 durch Marc Ott belohnt wurde. Der Bazenheider Captain hat als Abwehrchef in dieser Spielzeit bereits fünf Tore geschossen.

Sieben Minuten nach der Führung erhöhte Philipp Roth auf 2:0. Es sollte nicht das letzte Erfolgserlebnis für ihn sein. Als weitere sechs Zeigerumdrehungen später Mirco Jungblut auf 3:0 stellte, war die Sache praktisch gelaufen.

Mannschaft will sich aus der Gefahrenzone absetzen

Die Toggenburger hatten ein Feuerwerk gezündet, dem der Gegner nur staunend zuschauen konnte. Den Schlusspunkt unter eine perfekte erste Halbzeit setzte dann erneut Philipp Roth in der 45. Minute mit dem verdienten 4:0.

Nun hofft Danny Lüthi, dass es weiter aufwärts geht und sich seine Mannschaft in den kommenden Partien definitiv aus der Gefahrenzone absetzen kann. Vorerst hat sie die Abstiegszone verlassen und sich auf Platz 10 verbessert.