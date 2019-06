Bazenheid: E-Bike-Fahrer stürzt nach Streifkollision mit Motorrad Beim Abbiegen touchierte ein 50-Jähriger mit seinem E-Bike einen 60-jährigen Töfffahrer und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt.

(kapo/rus) Am Donnerstag fuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Wolfikonerstrasse von Bazenheid in Richtung Kirchberg. Während der Fahrt überholte er einen 50-jährigen Mann mit seinem E-Bike. Hierfür fuhr er mit einem ausreichenden Abstand am E-Bike vorbei. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, lenkte der 50-Jährige sein E-Bike nach links um abzubiegen. Dabei kam es zu einer Streifkollision und der E-Bike-Fahrer stürzte. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Der E-Bike-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste von der Rettung ins Spital gefahren werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Franken.