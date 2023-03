Bazenheid Dorfkorporation sorgt sich um medizinische Grundversorgung: «Wir wollen kein Dorfspital, wir wollen auch kein Ärztezentrum, wir wollen ein Praxishaus» Im Dorf mit seinen rund 4800 Einwohnenden hat die Dorfkorporation die Idee ins Spiel gebracht, ein Praxishaus für die Schul- und Alternativmedizin zu bauen. Am Montag sind dafür 90’000 Franken für einen Planungskredit bewilligt worden.

Auf diesem Land an der Bazenheider Ifangstrasse könnte ein Praxishaus entstehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Hausarztmangel macht sich auch in Bazenheid bemerkbar. Im Dorf mit seinen rund 4800 Einwohnenden hätte es Kapazität für zwei bis drei Arztpraxen – vorhanden ist zurzeit noch eine.

Deshalb hat der Verwaltungsrat der Dorfkorporation Bazenheid (DK) Überlegungen angestellt, wie diesem Mangel beizukommen ist. Nun möchte er gemeinsam mit der Bevölkerung Pläne ausarbeiten, ob allenfalls ein Praxishaus realisiert werden könnte. Den dafür erforderlichen Planungskredit über 90’000 Franken haben die Stimmberechtigten am Montagabend an der Korporationsversammlung bewilligt.

Die Dorfkorporation hat einen Versorgungsauftrag

Gemäss Präsident Felix Forster habe die DK einen Versorgungsauftrag in den Bereichen Kommunikation und Wasser. Die Gesundheit falle allerdings nicht in deren Zuständigkeitsbereich. Trotzdem habe sich der Verwaltungsrat Gedanken darüber gemacht, nachdem im vergangenen Jahr eine Hausärztin das Dorf verlassen habe. Forster sagt: «Wir haben uns untereinander ausgetauscht, ob die DK allenfalls Hilfestellung bieten könne.» Deshalb sei die Idee eines Praxishauses entstanden.

«Wir wollen aber kein Dorfspital und wir wollen auch kein Ärztezentrum», sagt Forster mit Nachdruck. In einem Praxishaus, wie es der DK vorschwebt, könnten Räumlichkeiten der Schulmedizin aber auch der Alternativmedizin zur Verfügung gestellt werden. Und weiter sagt er:

«Die DK könnte sich vorstellen, eine Hülle hinzustellen, deren Inhalt mit Fachleuten des medizinischen Bereichs gefüllt wird.»

Felix Forster, Präsident der Dorfkorporation Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Die von den Stimmberechtigten bewilligten 90’000 Franken seien als Planungskredit zu verstehen. Forster forderte die Anwesenden am Montagabend explizit dazu auf, ihre Meinung in den kommenden Wochen kundzutun. «Das Thema Praxishaus wird heute Abend nicht zu Ende diskutiert. Wir wären froh, wenn die Bevölkerung aktiv mitwirkt und eigene Ideen einbringt.» Auch die Meinung von Experten sei erwünscht.

Standort wäre im Ifang vorgesehen

Als Standort wäre das Land südwestlich des Seniorenparks im Ifang vorgesehen. «Bei den Planungen des Seniorenparks im Jahre 2005 waren fünf Wohneinheiten vorgesehen, gebaut wurden aber nur zwei», erklärt Forster. Das nicht verbaute Land sei im Besitz der DK.

Hierzu sei anzumerken: Nach den zurzeit geltenden kantonalen Reglementen dürfe die DK einen derartigen Bau nicht selber realisieren. Sie könne das Land lediglich zur Verfügung stellen. Den Bau müsste laut Forster die bestehende Genossenschaft Seniorenpark Ifang übernehmen, welche als Investor auftreten würde.

Das sei zurzeit aber alles noch Zukunftsmusik. «Sollten wir nach den hoffentlich zahlreichen Rückmeldungen zur Erkenntnis gelangen, dass wir die Hände davonlassen sollten, ist die Idee gestorben», sagt Forster.

Dorfkorporation weist Reingewinn aus

Die Versammlung am Montagabend war die erste seit dem 18. März 2019. Die folgenden drei fielen der Coronapandemie zum Opfer. Die Abstimmungen mussten jeweils schriftlich durchgeführt worden. Nun war die Präsentation der Zahlen wieder physisch möglich. Deshalb erfuhren die 150 anwesenden Stimmberechtigten – was einer Stimmbeteiligung von 7,26 Prozent entsprach –, dass die DK im vergangenen Jahr einen Reingewinn von gut 370’000 Franken erwirtschaftet hatte. In das Leitungsnetz hat die DK knapp 300’000 Franken investiert.

Im Budget 2023 sind Investitionen von rund 630’000 Franken vorgesehen. In diesem Betrag sind auch die Erneuerung der Trink- und Löschwasserleitung an der Wilerstrasse im Umfang von 207’000 Franken vorgesehen. Die DK trägt von diesem Betrag 155’000 Franken.

Im Weiteren sei geplant, das umfangreiche Archiv der DK der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie und in welcher Form werde zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Es sei auch als Überraschung und Geschenk an die Bevölkerung gedacht. Im Budget sind dafür 10’000 Franken vorgesehen. Der gleiche Betrag wird für die Erneuerung des Fitnessparcours im Norenberg gesprochen. Die Sanierung sei ein Gemeinschaftsprojekt mit der Dorfkorporation Kirchberg sowie mit der politischen Gemeinde.