Bauvorhaben Weiteres Grossprojekt im Uzwiler Zentrum An der Uzwiler Bahnhofstrasse sollen mehrere Gebäude abgebrochen werden. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage.

So präsentiert sich zurzeit die Häuserzeile an der Bahnhofstrasse. Bild: Philipp Stutz

Bereits vor drei Jahren war ein fünfstöckiges Wohn- und Geschäftshaus an der Bahnhofstrasse 92 bis 96 geplant gewesen. Das Projekt gelangte in der Folge aber nie zur Baureife. Doch nun nimmt die LIV Immobilien AG in Wil einen neuen Anlauf. Die Chancen dazu stehen gut. Ein entsprechendes Baugesuch wurde eingereicht, und es sind keine Einsprachen eingegangen.

Gegenüber dem vorangegangenen Projekt sollen nun gleich fünf Altbauten abgebrochen werden. Neben dem Restaurant Harmonie und den ehemaligen Vereinslokalen der Spanier und Italiener sind zwei weitere Gebäude hinzugekommen. Dabei handelt es sich um die Liegenschaften von Daniel Defilla und Jürg Weiss.

Die LIV Immobilien hat mit der früheren Besitzerin von drei Liegenschaften, der W & L Immobilien AG mit Sitz in Flawil, entsprechende Verhandlungen geführt, die von Erfolg gekrönt waren. Die Baubewilligung steht noch aus, weil noch einige technische Details geprüft werden müssen.

78 Mietwohnungen und zwei Gewerberäume

Das Bauvorhaben befindet sich in der Kernzone Uzwils. Nach Vorgaben des Raumplanungsgesetzes ist eine innere Verdichtung notwendig. «Wir haben viel Zeit und Energie in die Planung dieses Projekts gesteckt», sagt Jeffrey Grob von der LIV Immobilien AG.

Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser, die durch eine zweigeschossige Tiefgarage erschlossen sind. Die Mehrfamilienhäuser sind untereinander verbunden. Es sollen 78 Mietwohnungen und im Erdgeschoss zwei Gewerberäume entstehen. Es handelt sich um eine geschlossene Bauweise. Die Besonderheit besteht darin, dass ein Durchgang zwischen der Bahnhof- und Erlenstrasse entstehen wird.

Die Gebäudehöhe umfasst vier Geschosse, wobei ein Mansardengeschoss dazukommt. Jeffrey Grob rechnet damit, dass frühestens nächstes Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Über die Bausumme werden keine Angaben gemacht.

«Dieses Projekt ist wichtig für die Stadtentwicklung Uzwils», sagt Gemeindepräsident Lucas Keel. Dies auch im Hinblick darauf, was künftig mit den Gebäuden der ehemaligen Migros geschieht. Am angestammten Standort an der Neudorfstrasse befand sich einst das Kaufhaus Schmid. Das Gebäude steht im Besitz mehrerer Eigentümer. Dessen künftige Nutzung ist noch immer unklar.

Wohnungen im Birkenhof sind alle vermietet

Eine Aufforderung des Bundes veranlasste die Regio Wil dazu, Uzwil im vierten Agglomerationsprogramm in den Fokus zu rücken. Dazu zählt die Erneuerung der Bahnhofstrasse, für die der Kanton ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ausgearbeitet hat. Mit den Bauarbeiten soll in Bälde begonnen werden. Die Weiterentwicklung des Gebiets rund um den Bahnhof wird auch die Gemeinde Oberuzwil tangieren.

Baustellen prägen zurzeit generell das Ortsbild von Uzwil. Alle befinden sich im Siedlungsgebiet. 75 Millionen Franken investierte die Benninger Immobilien AG in der Überbauung Birkenhof mit 70 Wohnungen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen sowie einer zweistöckigen Tiefgarage an der Lindenstrasse.

Sämtliche Wohnungen sind inzwischen vermietet. In dieser Überbauung fand die Migros ihren neuen Standort. In wenigen Jahren wird auch die Uzwiler Denner-Filiale dort Einzug halten.

Weitere Projekte in der Dorfmitte

Doch es tut sich Weiteres in Zentrumsnähe. Entlang der Fichtenstrasse sollen zwischen der Wiesentalstrasse und dem Kindergarten Fichte drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Der neu offen gelegte Hueberbach führt um sie herum. Ein Mehrfamilienhaus auf der gegenüberliegenden Bachseite soll das Areal ergänzen.

Am Schützenwiesweg ist ein Hochhaus geplant. Die Bauarbeiten dazu sind aufgenommen worden. Der höhere Teil des Gebäudes ist knapp 30 Meter hoch und weist zehn Stockwerke auf. «Das Bedürfnis nach Wohnungen ist in Uzwil ausgewiesen», sagt Lucas Keel.