Bautätigkeit und Neuzugang bei der katholischen Kirchgemeinde Im Frühsommer kommt mit Patrik Brunschwiler ein neuer Priester und Kaplan in die Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg. Zudem blickten die Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil an ihrer Versammlung vom Donnerstagabend auf eine rege Bautätigkeit in den vergangenen Monaten zurück. Anina Rütsche

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul befindet sich in Ganterschwil. (Bild: PD)

An der Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Bütschwil-Ganterschwil, die am Donnerstagabend nach derjenigen der politischen Gemeinde stattfand, haben 108 Stimmberechtigte teilgenommen. Gleich nach der Einstimmung mit einer Fotostrecke, welche Eindrücke aus dem vergangenen Kirchenjahr vermittelte, wartete Präsidentin Katrin Keller-Breitenmoser mit positiven Nachrichten auf. «Im Frühsommer nimmt Patrik Brunschwiler seine Tätigkeit als Priester und Kaplan bei der Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg auf», sagte sie. Der in Wil aufgewachsene Mittvierziger hat in Fribourg und München Theologie studiert und zuvor unter anderem im Rheintal gewirkt.

Auch ging Katrin Keller-Breitenmoser auf die rege Bautätigkeit im vergangenen Jahr ein. So wurden die Fassaden der Pfarrkirche St. Peter und Paul sowie des Pfarreiheims in Ganterschwil renoviert. Auf dem Dach des Pfarreiheims wurde zudem eine Fotovoltaikanlage installiert. Das nächste Projekt umfasst die Gestaltung der geplanten Spielwiese Sonnental ab Frühsommer, die zum Begegnungsort werden soll.

Zudem wurde über die Jahresrechnung 2018 und den Voranschlag und Steuerplan 2019 abgestimmt. Zweimal sprachen sich die Anwesenden einstimmig für ein Ja aus.Die Rechnung schliesst besser ab als erwartet. Dank den höheren Steuereinnahmen liegt der Verlust 70000 Franken tiefer als im Voranschlag. Er soll aus den Reserven getilgt werden.