Baustart Damit im Herbst Fernwärme im Kirchberger Zentrum fliessen kann, sind vorerst Verkehrsbehinderungen nicht zu vermeiden Im März starten die Bauarbeiten der zweiten Etappe der Kirchberger Fernwärme. In den kommenden Monaten sollen rund 2150 Meter Leitungen verlegt werden.

Der Verkehr an der Gähwilerstrasse in Kirchberg muss wegen der Bauarbeiten der Fernwärme zeitweise durch ein Lichtsignal geregelt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

In den Wintermonaten wird einem bewusst, wie angenehm eine warme Wohnung ist. Diese Annehmlichkeit dürfen die Einwohnerinnen und Einwohner von Kirchberg auch weiterhin erwarten.

Weil in Zukunft dem ökologischen Gedanken aber noch mehr Bedeutung zukommen soll, werden in den kommenden Monaten weitere Liegenschaften am Fernwärmenetz angeschlossen. Die Bauarbeiten beginnen bei günstiger Witterung im März.

Nach Etappe 1 nun Etappe 2

Gemäss Auskunft der Regionalwerk Toggenburg AG (RWT) werden zwischen März und Oktober etwa 60 Liegenschaften an die Fernwärme angeschlossen. Die Gesamtlänge der Leitungen beträgt 2150 Meter. Dazu RWT-Geschäftsleiter René Rüttimann: «Mit den Planungen haben wir schon vor längerem begonnen. Die Verträge mit den zukünftigen Bezügern sind abgeschlossen, sämtliche Baubewilligungen sind eingeholt und das Rohrmaterial ist schon geliefert worden.»

In den nächsten Monaten werden rund 2150 Meter Fernwärmeleitungen verlegt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die örtlichen Unternehmer stehen für den Weiterbau ebenfalls in den Startlöchern. Die RWT geht davon aus, dass jene Liegenschaften, die jetzt angeschlossen werden, voraussichtlich ab Oktober Fernwärmeenergie bekommen.

Beim Bauprojekt, das in erster Linie Liegenschaften im Kirchberger Zentrum betrifft, handelt es sich um die zweite Etappe der Kirchberger Fernwärme. Bei der ersten Etappe sind im letzten Jahr von Bazenheid bis zur Netztrennstelle an der Hinterdorfstrasse in Kirchberg rund 2900 Meter Fernwärmeleitung verlegt worden.

Die im Herbst angeschlossenen 30 Liegenschaften werden ab Mai mit Fernwärme beliefert. Die Fernwärmeenergie stammt vom Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid, der im Industriegebiet angesiedelt ist.

Lichtsignalanlage regelt den Verkehr

Bei den Arbeiten zur zweiten Bauetappe, die im März starten, müssten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer gemäss René Rüttimann mit kurzzeitigen Einschränkungen rechnen:

Renè Rüttimann, Geschäftsleiter Regionalwerk Toggenburg AG (RWT). Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir unternehmen alles, damit der Verkehr fliessen kann. Eine Lichtsignalanlage wird aber zwischenzeitlich nicht zu vermeiden sein.»

Und weiter sagt er: «Abhilfe wird eine signalisierte Umfahrungsstrasse schaffen. Trotzdem sind wir auf das Verständnis und die Rücksichtnahme sowohl der Anwohner als auch der Verkehrsteilnehmer angewiesen.»

Die Einschränkungen betreffen mit der Gähwilerstrasse auch eine wichtige Verkehrsachse durchs Dorf, deren Anwohner sich praktisch ausnahmslos zur Umstellung auf Fernwärme entschieden haben. Angeschlossen werden auch sämtliche öffentlichen Gebäude im Dorfkern sowie die sich im Bau befindliche Zentrumsüberbauung.

Trotz Einschränkungen sei der Zugang zu den Liegenschaften jederzeit gewährleistet. Insbesondere auch jener zur katholischen Kirche, in der die Gottesdienste weiterhin stattfinden können, erklärt Rüttimann.

Der RWT-Geschäftsleiter macht zudem darauf aufmerksam, dass die Umstellung auf Fernwärme weiterhin möglich ist: «Beim aktuellen Ölpreis und den steigenden Gaspreisen ist Fernwärme sehr interessant, darüber hinaus umweltschonend.» Interessierte dürften sich bei der RWT melden. Die RWT-Berater seien gerne bereit, jeden Fall detailliert anzuschauen.

Weitere Ausbaupläne sind vorgesehen

Die RWT investiert in die beiden ersten Etappen der Kirchberger Fernwärme rund sechs Millionen Franken. Dabei rechnet sie mit einem jährlichen Absatz von etwa 4000 Megawattstunden. Mit weiteren Ausbauetappen in den Jahren 2023 bis 2025 möchte die RWT den jährlichen Absatz in Kirchberg auf rund 6000 Megawattstunden erhöhen.