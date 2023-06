Bauprojekt «Das Konzept für den Werkraum Holz und Energie Wattwil überzeugt»: Nun liegt es an den Stimmbürgern, letzte Hürden aus dem Weg zu räumen Am 18. Juni stimmt die Wattwiler Bevölkerung über die Erteilung des Baurechts an Holzbau Schweiz – Kantonalverband St.Gallen und den Anteil der Gemeinde Wattwil an der Genossenschaft Werkraum Holz und Energie ab. Sollte das Baurecht nicht gewährt werden, kann das Projekt nicht realisiert werden.

Das Forum für Innovation und Nachhaltigkeit Wattwil soll auch öffentlich genutzt werden können. Visualisierung: PD

Es war nur eine Hand voll Interessierte, die am Donnerstagabend den Weg in den Wattwiler Thurpark fand, um sich über die kommenden Abstimmungen zum geplanten Werkraum Holz und Energie zu informieren. Dennoch präsentierte Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner den Anwesenden die beiden Vorlagen, über die das Stimmvolk am 18. Juni zu befinden hat.

Zum einen wird darüber abgestimmt, ob die politische Gemeinde Wattwil an Holzbau Schweiz – Kantonalverband St.Gallen (Holzbau Schweiz) das Baurecht für die Errichtung des Werkraumes erteilt. Zum anderen fragt die Gemeinde um die Zustimmung der Bevölkerung, damit sie Genossenschaftsanteile zum Preis von maximal 300’000 Franken erwerben kann.

Für den Werkraum Holz und Energie ist zum einen der Bau einer Werkhalle mit einem überbetrieblichen Kurszentrum durch Holzbau Schweiz geplant. Zum anderen soll ein sogenannter Kopfbau durch eine im März gegründete Genossenschaft errichtet werden.

Darin sollen einerseits Büroräume entstehen. Andererseits soll dort das Forum für Innovation und Nachhaltigkeit Wattwil realisiert werden, welches für unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten offen ist. Die Baukosten für die Realisierung des Projekts werden mit insgesamt rund 13 Millionen Franken veranschlagt.

Bedingung der SOB wäre erfüllt

Die Parzelle, auf der der Werkraum erstellt werden soll, gehört der Südostbahn. Jedoch hatte sich die Gemeinde Wattwil bereits im Zuge der Abklärungen zur möglichen Arealentwicklung das Kaufrecht dafür bei der Südostbahn gesichert. Dieses war aber an die Bedingung geknüpft, dass das Areal für den Bildungsstandort und/oder für eine öffentliche Nutzung zu verwenden sei.

«Mit der Erteilung des Baurechts an Holzbau Schweiz wird diese Voraussetzung erfüllt. Zudem wird so das Investitionsvolumen des Baurechtnehmers entlastet», sagte Alois Gunzenreiner.

Die rund 2700 Quadratmeter grosse Parzelle liegt zwischen dem Hagtobelbach und der Säntisenergie und wird einerseits vom Thurweg und andererseits von der Austrasse begrenzt. Der Baurechtsvertrag, der mit Holzbau Schweiz vereinbart wurde, legt unter anderem den Preis pro Quadratmeter auf 320 Franken fest. Der Landwert beträgt demnach rund 874’000 Franken.

Die Verzinsung des Baurechts beträgt mindestens 2,5 Prozent. Das Baurecht soll für eine Laufzeit von 50 Jahren mit der Möglichkeit zur Verlängerung erteilt werden.

Der Wattwiler Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner stellte am Donnerstagabend die Abstimmungsvorlagen vor. Bild: Urs M. Hemm

«Das Konzept des Werkraums Holz und Energie mit dem Forum für Innovation und Nachhaltigkeit überzeugt», sagte Alois Gunzenreiner. Mit seiner Realisierung könne der Bildungs- und Wirtschaftsstandort Wattwil weiter nachhaltig gestärkt werden. «Das Projekt kann aber nur realisiert werden, wenn die Bevölkerung der Vorlage zur Erteilung des Baurechts zustimmt.»

Breit abgestützte Trägerschaft

Die Trägerschaften des Werkraumes Holz und Energie sind einerseits Holzbau Schweiz, welcher – vorausgesetzt das Baurecht wird erteilt – in jedem Fall die Werkhalle erstellen wird, andererseits die Genossenschaft Werkraum Holz und Energie, welche im März gegründet wurde.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören Holzbau Schweiz, die Politische Gemeinde Wattwil, die Schulgemeinde Wattwil-Krinau, Energietal Toggenburg, Lignum Holzkette St.Gallen, Wald St.Gallen und Liechtenstein, die Waldregion 5 Toggenburg, die Pädagogische Hochschule St.Gallen mit dem Regionalen Didaktischen Zentrum, die Energieakademie Toggenburg sowie die Thurwerke AG. Der Grossteil der Genossenschafter würde ihre Büros im Kopfbau zur Miete oder im Stockwerkeigentum einrichten.

Der Bau des Werkraums Holz und Energie soll insgesamt 13 Millionen Franken kosten. Visualisierung: PD

«Bis in diesem Herbst müssen Drittmittel in der Höhe von mindestens 1,5 Millionen Franken beschafft werden können», sagte Alois Gunzenreiner. Sollte dies wider Erwarten nicht gelingen, sei die Planung so ausgelegt, dass die Werkhalle auch ohne den Kopfbau realisiert werden könnte.

Um der Genossenschaft aber eine gute Ausgangslage zu ermöglichen, möchte sich die Gemeinde mit 300’000 Franken am Eigenkapital beteiligen. «Die Genossenschaft kann sich so eine solide Basis schaffen, um mit Drittmitteln und Fremdkapital die Finanzierung zu gewährleisten», sagte Alois Gunzenreiner.