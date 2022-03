Baumwipfelpfad Neckertal «30 Tonnen Regenwürmer auf einem Quadratkilometer»: Im Neckertal brummt das Leben nicht nur im Untergrund Am Baumwipfelpfad Neckertal werden zwei neue Führungen angeboten. Zur Premiere wurde die Neckertaler Bevölkerung eingeladen.

An der Premiere der Führung «Tiere» verblüffte Nicklaus Seelhofer (rechts) die Anwesenden mit der unglaublichen Vielfalt an Lebewesen, die den Boden und den Wald des Baumwipfelpfads bevölkern. Bild: Urs M. Hemm

«Es wird geschätzt, dass es alleine in der Schweiz rund 25'000 verschiedene Tierarten gibt.» Mit dieser Feststellung führte Niklaus Seelhofer, der Leiter der neuen Führung «Tiere» am Baumwipfelpfad, den Teilnehmenden den Reichtum der hiesigen Fauna vor Augen. Dabei würden Wirbeltiere wie die bekannten Rehe oder Hirsche nur etwa ein Prozent ausmachen.

«Im Toggenburg leben auf einem Quadratkilometer etwa 20 Rehe, was in etwa 600 Kilogramm entspricht. Auf der gleichen Fläche leben gleichzeitig, wenn man sie denn wiegen würde, rund 30 Tonnen Regenwürmer», erläuterte Niklaus Seelhofer.

Um die unglaublichen Dimensionen der Vielfalt an Lebewesen noch zur Spitze zu treiben, ging er sogar noch einen Schritt weiter. «In einem Quadratmeter Waldboden bis in einer Tiefe von 30 Zentimetern leben geschätzt eine Milliarde Bakterien, etwa 10 Millionen Pilze, zirka eine Million mikroskopisch kleiner Würmer, 300 Tausendfüssler, rund 100 Käfer und rund 80 Regenwürmer.»

Kurzweiliger Ausflug in die Toggenburger Tierwelt

Im weiteren Verlauf des Rundgangs, der die rund zehn Teilnehmenden auf, aber auch in den Wald unter den Baumwipfelpfad führte, gab Niklaus Seelhofer spannende und grösstenteils auch unbekannte Einblicke in die Welt von Dachs, Fuchs, Reh, Specht, Rotmilan oder Adler. Gespickt waren die Ausführungen mit persönlichen Erlebnissen und Anekdoten, sodass der stündige Rundgang zu einem kurzweiligen Ausflug in die Tierwelt des Toggenburgs wurde.

Zur Mittagspause luden Geschäftsleiterin Melanie Anon und der Präsident des Verwaltungsrates der Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal, Christoph Meier, die Teilnehmenden zu Pilz- und Gerstensuppe aus der Küche des Restaurants Rössli in Mogelsberg ein. Christopf Meier sagte zu den Anwesenden während des Mittagsessens:

Christoph Meier, Präsident des Verwaltungsrates der Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal. Bild: Michel Canonica

«Die Einladung zur Premiere der neuen Führungen ‹Tiere› sowie ‹Geologie und Landschaft› sind ein Dank von uns an die Neckertaler Bevölkerung für die langjährige Unterstützung des Baumwipfelpfads.»

Diese konnten ihrerseits den beiden Gastgebern Fragen zum Baumwipfelpfad stellen, welche die Gastgeber freimütig beantworteten.

In geologischen Zeiträumen nur ein Wimpernschlag

Nach der Pause führte Ernst Aerne die Gruppe in die Welt der Geologie des Neckertals ein. Dank des guten Blicks auf die umliegende Landschaft des Baumwipfelpfads konnte er den Anwesenden anschaulich die Entstehung der steil- oder flachabfallenden Hügelflanken erklären, die das Neckertal prägen. «Dieser Prozess, der durch das Aufeinander zu driften tektonischer Platten verursacht wird, ist nicht abgeschlossen», sagte er. So würde der Säntis auch noch wachsen. «Wir merken es aber kaum, da die zusätzliche Höhe durch Erosion gleich wieder weggewaschen wird.»

Ernst Aerne (rechts) erklärte den Teilnehmenden an der neuen Führung «Geologie und Landschaft» anschaulich die Entstehung des Neckertals. Bild: Urs M. Hemm

Einen eindrücklichen Einblick in die Entstehung der Landschaft erhalten die Teilnehmenden der Führung an einem Nagelfluhabbruch. An diesem sind Schichten erkennbar, welche das Landschaftsbild vor Jahrmillionen prägten und veranschaulichen, dass der Mensch die Welt, in geologischen Zeiträumen betrachtet, nur gerade einen Wimpernschlag lang bevölkert.