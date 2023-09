Pflanzaktion 3500 Bäume für das Obertoggenburg: Diese drei Player wollen den Schutzwald nach Sturmschäden wieder aufforsten Neben der Gamplüt-Bahn in Wildhaus wurden am Dienstag junge Bäume gepflanzt. Dies als Auftakt einer gemeinsamen Aktion des Tourismus-Unternehmes Manu Touristik, der Versicherung Helvetia und der Waldregion.

Als symbolischer Startschuss der Zusammenarbeit zwischen Manu Tourisktik, der Versicherung Helvetia und der Forstwirtschaft Toggenburg wurden die ersten vier Bäume gemeinsam eingepflanzt. Bild: Milena Bleiker

Pro gebuchte Reise einen gepflanzten Baum. So lautet das neu eingeführte Konzept des Tourismus-Unternehmens Manu Touristik, welches seinen Sitz in Chur hat und auch touristische Angebote im Toggenburg vermarktet. Für die Realisierung der Baumpflanzaktion, die in Zusammenarbeit mit der Versicherung Helvetia durchgeführt wird, kommt das Unternehmen ebenfalls ins Toggenburg. Genauer: nach Wildhaus.

Schäden von Sturm und Käfer bis heute sichtbar

Christof Gantner, Regionalförster Waldregion Toggenburg. Bild: Milena Bleiker

Eigentlich hat die ganze Geschichte im Jahr 2018 hier in Wildhaus angefangen, erklärt Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion Toggenburg, am Dienstagvormittag bei einem Medientermin vor Ort. Durch den Sturm Burglind und zwei darauffolgende Stürme seien Ende des Jahres 2018 rund 10’000 Kubikmeter Holz beschädigt worden. «Zudem war der Folgesommer sehr warm und niederschlagsarm, beste Bedingungen für den Borkenkäfer also», ergänzt Gantner.

Durch diese Schadenereignisse entstanden grössere Öffnungen im Schutzwald seitlich der Gondelbahn Gamplüt. Die Pflanzung von Bäumen dient daher in vielen Flächen als Starthilfe, um die natürliche Verjüngung des Waldes zu begünstigen. In mehreren Gebieten im Obertoggenburg sollen innerhalb von zwei Jahren 3500 Bäume gepflanzt werden.

Helvetia nur in der Vermittlerrolle

Ekkehard Beller, Geschäftsleiter Manu Touristik. Bild: Milena Bleiker

An dieser Stelle kommt das Unternehmen Manu Touristik ins Spiel. Geschäftsleiter Ekkehard Beller sagt: «Wir haben vor rund drei Jahren angefangen zu überlegen, was wir als Reiseveranstalter im Bereich Nachhaltigkeit unternehmen können.» So sei man schlussendlich auf die Idee der Schutzwaldbepflanzung gekommen.

Denn: «Unsere Gäste sind hier in den Wäldern als Wanderer unterwegs», sagt Beller. Man trage also zum einen dazu bei, dass die Wälder in guter Verfassung erhalten bleiben. Und zudem schütze ein gut bepflanzter Wald auch die umliegenden Gebäude und Infrastrukturen bei Unwettern und Stürmen. Konkret beantragt das Unternehmen aktuell für jede ihrer einwöchigen Buchungen einen sogenannten Baumpass bei Helvetia. Das Versicherungsunternehmen wiederum gibt den Auftrag der Bepflanzungen weiter an die Forstbetriebe im Toggenburg.

Martin Schwald, Leiter Konzeption und Projekte Helvetia. Bild: Milena Bleiker

Martin Schwald, Leiter Konzeption und Projekte bei Helvetia, fügt an: «Wir wollen uns überhaupt nicht aufplustern, denn die grosse Leistung liegt bei den Förstern hier und in der ganzen Schweiz.» Es sei daher auch ganz klar, dass die Entscheidungen bezüglich Zeitpunkt, Ort und Art der gepflanzten Bäume Sache des Forstbetriebes seien.

Nächstes Projekt bereits in der Pipeline

Janin Brazerol, Nachhaltigkeitsbeauftragte des Unternehmens Manu Touristik. Bild: Milena Bleiker

Bezüglich der geplanten 3500 Baumpflanzungen ergänzt Janin Brazerol, Nachhaltigkeitsbeauftragte von Manu Touristik: «Stand heute haben wir knapp 3000 Baumpässe ausgestellt.» Bis im Frühling des nächsten Jahres sollte das Ziel der zu pflanzenden Bäume im Toggenburg erreicht werden.

Und dann? Das nächste Projekt stehe bereits in der Pipeline, sagt Ekkehard Beller. So sei eine Zusammenarbeit mit Forstbetrieben aus dem Oberwallis geplant.