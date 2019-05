Bauarbeiten rund um Lichtensteig: Bald ist es vorbei mit freier Fahrt im Städtli Auf der Umfahrung Lichtensteig stehen diesen Sommer umfassende Bauarbeiten an. Bereits ab 13. Mai wird die Strasse für den Verkehr einspurig geführt.

Nur drei Fahrzeuge in der Hauptgasse sind fast Luxus. Zu Stosszeiten und bei geschlossener Umfahrung werden stehende Fahrzeugkolonnen in den Gassen zur Tagesordnung werden. (Bild: Urs M. Hemm)

Die Tunnel Flooz und Äuli sowie die Überführung SOB auf der Umfahrung Lichtensteig werden instand gesetzt. Das schreibt die St. Galler Staatskanzlei in einer Mitteilung. Gleichzeitig während der Instandsetzungsarbeiten werde der Anschluss an die Umfahrung Bütschwil in Dietfurt erstellt. Für die Bauarbeiten wird gemäss Staatskanzlei der Verkehr vom 13. Mai bis 21. Juli einseitig geführt. Vom 22. bis 31. Juli ist die Strasse vollständig gesperrt.

In der ersten Bauphase wird die Verkehrsführung eingerichtet und die Baustelle installiert. Anschliessend werden die Abbrucharbeiten bei den Tunnel Flooz und Äeuli in Angriff genommen. Die Betonwände werden abgetragen und mit Spritzmörtel ausgebessert. Um den Zeitplan einzuhalten, starten die Arbeiten an vier Stellen gleichzeitig. In der zweiten Bauphase werden die Tunnelwände verspachtelt und weiss beschichtet.

Bauarbeiten starten auf der talseitigen Fahrbahn

Der Verkehr wird ab dem 13. Mai einspurig auf der Umfahrungsstrasse Lichtensteig zwischen dem Anschluss Flooz und Dietfurt geführt. Die Bauarbeiten starten auf der talseitigen Fahrbahn und wechseln anschliessend auf die Bergseite. Der Verkehrsfluss von Wattwil in Richtung Wil verläuft über die Umfahrungsstrasse Lichtensteig, die Autos von Wil kommend werden in Richtung Ricken/Wildhaus durch Lichtensteig umgeleitet.

Verkehr wird durch Lichtensteig geführt

Während der Sommerferien vom 22. bis 31. Juli muss die Umfahrung für die neue Tunnelbeschichtung komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird beidseitig durch Lichtensteig umgeleitet. Während der Sperrzeiten wird auch der Zusammenschluss zwischen der neuen Umfahrung Bütschwil und der Umfahrung Lichtensteig vorangetrieben.

Das kantonale Tiefbauamt und das beauftragte Unternehmen setzen alles daran, die Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken, schreibt die Staatskanzlei. (pd/lim)