Bauarbeiten In Münchwilen müssen Verkehrsteilnehmer während mehrerer Monate mit Einschränkungen rechnen Die Planungsvorbereitungen und das Rechtsverfahren für das Projekt «Knotensanierung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse» in Münchwilen sind abgeschlossen. Baubeginn soll am 4. April sein.

In Münchwilen wird es beim Knoten Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse zu Verkehrsbeschränkungen kommen. Bild: PD

Die Sanierung des Knotens Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse in Münchwilen ist ein komplexes Verkehrsinfrastrukturprojekt in Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Tiefbauamt, der Politischen Gemeinde Münchwilen und der Appenzeller Bahnen AG. Letztere ist Eigentümerin der Bahnlinie Frauenfeld-Wil.

Das Projekt beinhaltet den Umbau des Kantonsstrassenknotens H7 (Frauenfelderstrasse) und H354 (Eschlikonerstrasse), die Sicherung des Bahnübergangs sowie Anpassungen an den kommunalen Infrastrukturanlagen und Erneuerungen von Werkleitungen der Gemeinde. Mit der Umsetzung des Projekts erhält der Knoten eine Lichtsignalanlage.

Bauausführung in zwei Phasen

Die Bauausführung erfolgt in zwei Phasen. Von April bis Juli wird im Knotenbereich Nordost (Frauenfelderstrasse, Murgtalstrasse und Murgbrücke) saniert. In dieser Etappe wird ein Einbahnregime in Fahrtrichtung Wil eingeführt. Verkehrsteilnehmer, von Wängi oder Eschlikon herkommend, können den Knoten in Richtung Wil passieren.

In die entgegengesetzte Richtung muss die signalisierte Umleitung ab dem Kreisel beachtet werden. Von Juli bis November wird dann der Knotenbereich Südwest (Frauenfelderstrasse, Eschlikonerstrasse, Murgbrücke und Gleistrassee) saniert.

Während der Bauausführung sind die Zufahrten und Zugänge zu den einzelnen Liegenschaften normalerweise gewährleistet. Unumgängliche Erschwernisse werden durch die Bauleitung respektive durch die Bauunternehmung vorgängig mit den Betroffenen abgesprochen.

Vorgängige Holzungsarbeiten im Alfred-Sutter-Park

Die Zu- und Wegfahrt der Murgtalstrasse erfolgt während der gesamten Bauzeit via Bad- oder Industriestrasse. Vor dem eigentlichen Baubeginn müssen im Alfred-Sutter-Park noch Holzungsarbeiten durchgeführt werden. Deshalb muss im März in diesem Bereich mit kurzfristigen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Die Bushaltestelle «Oberhofen» wird rund 120 Meter nach Südwesten (Einlenker Hörnlistrasse) verschoben. Für die Ausführung der gesamten Arbeiten wird mit einer Bauzeit von Anfang April bis November gerechnet. Die Deckschicht- und Fertigstellungsarbeiten erfolgen im Sommer 2023. Zwischen dem 1. und dem 23. Oktober ist die Strecke Frauenfeld-Wil für den Bahnverkehr gesperrt. Es verkehren Ersatzbusse. (pd)