Bauarbeiten bei Schule sind auf Kurs Demnächst wird das Fundament für das neue Schulhaus Wier in Ebnat-Kappel gelegt. Sabine Schmid

Die Turnhalle und das alte Schulhaus Wier sind abgerissen, in der Baugrube wird nächstens mit dem Fundament für das neue Schulhaus angefangen. (Bild: Sabine Schmid)

Die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Wier ist im Gange, wie Schulratspräsident Pierre Joseph an der Vorgemeinde berichtete. Nach den Sommerferien wurden die Turnhalle und das alte Schulhaus abgebrochen. Dort wird jetzt eine grosse Baugrube ausgehoben. Wenn das Wetter weiterhin gut bleibt, können die Arbeiten am Fundament noch in diesem Jahr starten. Einen Spatenstich habe es bei dem Bauprojekt nicht gegeben, sagte Gemeindepräsident Christian Spoerlé.

Hingegen habe man entschieden, eine Zeitkapsel ins Fundament des neuen Baus zu legen. Zwei Oberstufenschülerinnen, Norina Schleusser und Kaja Appel, führten aus, dass ein Buch darin gelegt werde mit Fotos aus dem heutigen Schulalltag. Die Schüler haben zudem Briefe geschrieben. Ein Tagesablauf eines Jugendlichen, Abbildungen von Geld und eine Liste von beliebten Filmen und Spielen ergänzen das Dokument. Sie wollen den Menschen in Zukunft eine Erinnerung hinterlassen an die Zeit, in welcher das neue Schulhaus erstellt wurde, erklärten die beiden Schülerinnen ihre Idee. Diese wurde im Rahmen eines Wettbewerbs prämiert. Parallel zu den Bauarbeiten werden die Details ausgearbeitet. Pierre Joseph ist überzeugt, dass der im Zeitplan vorgesehene Bezug auf das Schuljahr 2020/2021 eingehalten werden kann. Mit den Finanzen sei man ebenfalls auf Kurs.