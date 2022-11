BandXost Den Sieg nur knapp verpasst: Platz zwei am Ostschweizer Bandwettbewerb ist ein grosser Erfolg für den Toggenburger Gitarristen David Mühlethaler Das Metal-Projekt Smorrms des Ebnat-Kappeler Gitarristen David Mühlethaler erreicht beim Ostschweizer Bandwettbewerbs in St.Gallen das Podest. Mit aufgefüllter Bandkasse freut sich der Frontmann auf den nächsten Schritt der jungen Band.

Smorrms an der Vorentscheidung zum Bandwettbewerb in Frauenfeld. Bild: PD

Es fehlte nicht viel: Am Samstagabend durften Smorrms in der St.Galler Grabenhalle als Zweitplatzierte auf das Siegerpodest von BandXost. Auch das ist ein beachtlicher Erfolg, schliesslich nahmen insgesamt rund fünfzig Bands an den regionalen Vorentscheidungen teil. Im Finale der acht besten Ostschweizer Newcomerbands musste sich das Metal-Duo lediglich der Rockgruppe UNLSH geschlagen geben.

Gitarrist David Mühlethaler aus Ebnat-Kappel ist trotzdem mehr als zufrieden: «Wir hatten schon ein schlechtes Bauchgefühl, dass wir überhaupt ins Finale kommen. Insofern ist es mega cool, dass wir es aufs Podest geschafft haben», sagt der Songschreiber des Duos. Das Finale sei eine grossartige Erfahrung gewesen: «Alles hat sich richtig angefühlt. Unser Sound war besser als bei der Vorentscheidung und die Stimmung war grossartig.»

David Mühlethaler (links) und Jérémie Gonzalez nach der Preisvergabe am Samstagabend in der Grabenhalle. Bild: Reto Martin

Der zweite Platz beschert Smorrms immerhin 3000 Franken für die Bandkasse. Damit kann sich das Duo für die nächste Veröffentlichung eine Schlagzeugaufnahme im professionellen Studio leisten – bisher war Schlagzeuger Jérémie Gonzalez nur bei den Live-Auftritten dabei, auf Aufnahmen kamen die Drums aus dem Computer.

Und auch Platz zwei geht mit einer Menge Aufmerksamkeit einher. David Mühlethaler hofft daher, dass sie künftig auch ausserhalb der Ostschweiz auftreten können. Wie sehr er sich auf die musikalische Karriere konzentrieren will, lässt der Sozialpädagogik-Student noch offen.

Dass das Duo die Jury überzeugen konnte, spricht für die Band: Smorrms begeistert mit Raffinesse – Rhythmische Spielereien, Takt- und Tonartwechsel, komplexe Arrangements. Dem Metal-Genre entsprechend gehen Mühlethaler und Gonzalez ebenso hart wie virtuos zur Sache, lassen den Zuhörerinnen und Zuhörern aber auch den nötigen Raum zum Verschnaufen. Als nächstes tritt Smorrms am 17. Dezember in Herisau auf.