Bahnhof Süd hat ersten Mieter: Bäckerei Abderhalden expandiert Der erste Mieter in der am Bahnhof Wattwil derzeit entstehenden Überbauung «Bahnhof Süd» ist bekannt: Per November 2019 eröffnet die Wattwiler Bäckerei Abderhalden dort eine dritte Filiale. Ruben Schönenberger

So könnte es dereinst am Bahnhof Wattwil aussehen. (Visualisierung: PD)

«Wir können mit diesem Standorte eine von unseren Vorgängern angestossene Strategie zu Ende führen und einen weiteren festen Standort an idealer Lage im Toggenburg betreiben», sagt Gregor Menzi, Geschäftsführer der Bäckerei. «Damit sind wir auch nach der Sanierung der Poststrasse für die Verpflegung von Reisenden an einer Top-Lage.»

Mit dem Neubau der SOB und der Asga entstehe am Bahnhof Wattwil ein neues, modernes Zentrum, welches für die Bäckerei einen optimalen Platz für einen dritten Standort biete.

Der Tradition verpflichtet

Durch die starke, lokale Verankerung und die hohe Kompetenz in frischem Brot und Backwaren werde das neue Konzept den Bahnhof optimal beleben, zeigen sich Gregor und Manuela Menzi überzeugt. Sie führen den Betrieb seit August 2014. Davor hatte die Familie Abderhalden den Betrieb seit 1934 drei Generationen lang geführt.

Die neuen Geschäftsführer sehen sich der Tradition verpflichtet, setzten aber dennoch einige Anpassungen um. So wurde der Markenauftritt komplett erneuert und erinnert nun in der Scherenschnitt-Optik an die textile Vergangenheit Wattwil mit der einst schweizweiten Ausstrahlung.

Erste Erfahrungen für die nächste Menzi-Generation

«Durch den in den letzten Jahren konsequenten Ausbau von Lieferungen und Catering ist uns mit diesem Standort ein weiteres wichtiges Puzzle in der breiten Verankerung unseres Unternehmens gelungen», freut sich Gregor Menzi.

Am neuen Standort will die Bäckerei mit einem trendigen Flammkuchen-Konzept überzeugen. Das neue Konzept mit Zwischenverpflegung und Kaffee zum Mitnehmen sei eine ideale Ergänzung zum Café an der Poststrasse, welches eine Zeitinsel für Jung und Alt biete.

Mit der neuen Filiale startet auch die Familie Menzi die zweite Generation einer Bäcker-Familie. «Unsere Söhne freuen sich, an diesem Standort Ihre ersten unternehmerischen Schritte zu gehen», sagt Manuela Menzi. «Und übrigens, es ist nicht einfach eine Filiale sondern ein Konzept mit eigener Backstube und eigener Herstellung der Snackprodukte direkt vor Ort. So können wir unsere frische auf einfache Art zeigen.»